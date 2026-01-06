Javier Negre: De “detrás de Orsi viene lo peor” a “Lacalle Pou no puede volver”

Política

Javier Negre, periodista español fundador de La Derecha Diario y que en la campaña electoral fue señalado desde el Frente Amplio como “un provocador” y “manijero” por su incursión en octubre de 2024, dio este martes una entrevista en FM Gente, en la que opinó sobre el gobierno uruguayo, la oposición y las políticas de seguridad.

En la campaña de 2024, el español tuvo una aparición cuando abordó al ahora presidente Yamandú Orsi en Pando, lo que llevó a que desde el comando del frenteamplista lo acusaran de enfrentar al candidato y lo cuestionaron por hacer preguntas fuera de tono y buscar increpar al presidenciable.

En la entrevista, Negre formuló distintas críticas, tanto a las principales figuras del Poder Ejecutivo como a referentes de la oposición.

“Creo que Uruguay ha sido un ejemplo de izquierda y de derecha moderada, pero lo que hay detrás de Orsi —no por él, sino por el Frente Amplio y el comunismo que manda allí—, sobre todo Cosse y Pacha Sánchez, es muy preocupante”, dijo Negre.

“En esta izquierda de Orsi, detrás viene lo peor de lo peor. Es el foro de San Pablo, es el comunismo, es Cosse; solo hay que ver cómo está Montevideo y cómo gestionan allí. Hay que ver las medidas que quieren poner encima de la mesa para gravar a los inversores extranjeros”, sostuvo después.

Sobre el Partido Nacional, apuntó de forma directa al expresidente Luis Lacalle Pou y al excandidato presidencial Álvaro Delgado por advertir que no dieron la “batalla cultural”.

También se refirió a “una derecha moderada y acomplejada”, y después afirmó que la actitud fue “tibia” tanto en el gobierno como en la campaña.

Negre afirmó que la campaña de Delgado “fue de cobarde”. Señaló que le daba “miedo ir al Uruguay rural por si alguien lo silbaba” y dijo que, en el debate televisivo con Orsi, “no fue valiente”, ya que “fue a empatar”.

A su vez, dijo que Lacalle Pou “no puede volver porque él ha sido parte del problema de que llegase el socialismo”. “Hablan las malas lenguas que él puso un mal candidato para dentro de unos años volver él”, sostuvo.