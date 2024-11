Javier Milei viajará la próxima semana a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump

El mandatario argentino, Javier Milei, viajará la próxima semana a Estados Unidos, donde se reunirá con el ganador de las elecciones, el republicano Donald Trump, según confirmaron a EFE fuentes oficiales.

Milei es un gran admirador de Trump e incluso expresó públicamente durante la campaña electoral su predilección por el candidato republicano, que se impuso en las elecciones del pasado martes sobre su rival, la vicepresidenta Kamala Harris.

Si bien hasta el momento no se ha confirmado la fecha del encuentro, la prensa local informó que la reunión tendría lugar en Florida, en el contexto de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), que se celebrará entre el jueves y el sábado de la semana próxima en Mar-a-Lago, Florida, donde Trump tiene una mansión.

Precisamente, el primer encuentro entre Milei y Trump se produjo en los márgenes de una edición de la misma conferencia el pasado 24 de febrero en National Harbor, Maryland, una reunión en la que se transmitieron su mutua simpatía y buenos deseos.

Este miércoles, el Gobierno argentino expresó su “apoyo incondicional” al “liderazgo” de Trump, a quien calificó como un “exponente del mundo libre, occidental y capitalista”.

Milei, por su parte, fue ayer uno de los primeros líderes mundiales en felicitar al líder republicano por su “formidable” victoria en las elecciones.

“Ahora, Haga América Grande Otra Vez. Usted sabe que puede contar con Argentina para llevar adelante su tarea. Éxito y bendiciones. Saludos cordiales”, escribió el presidente argentino a través de su perfil de la red social X.

.@realDonaldTrump congratulations on your formidable electoral victory.

Now, Make America Great Again. You know that You can count on Argentina to carry out your task.

Success and blessings.

Best regards,

Javier Milei ( @JMilei ) pic.twitter.com/gpOPYlxj7u