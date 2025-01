Javier Milei ganó el “premio Nobel judío” por su “inequívoco y vocal apoyo a Israel”

El presidente de Argentina, Javier Milei, ganó el Premio Génesis 2025, entregado por una organización del mismo nombre, que otorga el galardón anualmente, con un premio de un millón de dólares, para reconocer a los “seres humanos excepcionales cuyos valores y logros inspirarán la nueva generación de judíos”.

“Felicitaciones al presidente de Argentina, Javier Milei, anunciado hoy como el ganador del Premio Génesis 2025. El Comité de Selección del Premio eligió por unanimidad a Milei, el primer jefe de estado en recibir el premio, por su apoyo inequívoco y vocal a Israel durante uno de los momentos más difíciles desde la fundación del Estado judío”, informó la organización.

Entre los reconocimientos que le adjudicaron al libertario, destacan que “anunció recientemente su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, revirtió años de votos antiisraelíes de Argentina en las Naciones Unidas y se comprometió a llevar ante la justicia a los culpables de los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel en Argentina en 1992 y 1994, respectivamente”.

La organización señala que el premio es “conocido como ‘el premio Nobel judío’”. Según el cofundador y presidente de Premio Génesis, Stan Polovets, Milei es “un verdadero héroe del pueblo judío”.

“A diferencia de los líderes de muchos otros países del mundo que se mantuvieron callados, presionaron y, en algunos casos, sancionaron a Israel, el presidente Milei ha apoyado inequívocamente al pueblo judío y a su Estado. Este premio refleja el sincero agradecimiento de Israel por el presidente y el pueblo de Argentina. Un amigo en la necesidad es un amigo de verdad”, expresó, según consigna el sitio web de la organización.

También se le reconocen al mandatario “sus logros en la reforma de la economía argentina, incluida la reducción de la inflación del 25% mensual al 2,4%, la reversión de la caída libre de la moneda del país y la obtención de un superávit fiscal por primera vez en 15 años”.

El premio ha sido otorgado en el pasado a otras personalidades famosas, como Michael Bloomberg, Michael Douglas, Natalie Portman, Robert Kraft, Ruth Bader Ginsburg, Albert Bourla, Steven Spielberg y Barbra Streisand.

Hasta la fecha, todos los galardonados han renunciado al millón de dólares, que luego es cedido a organizaciones filantrópicas.

“Me siento profundamente honrado de recibir el Premio Génesis”, dijo Milei al respecto.

“Por supuesto, no me quedaré con el premio monetario; lo donaré a causas que apoyen la libertad y la lucha contra el antisemitismo, tanto en Argentina como en el mundo. Tengo una profunda admiración por Israel, su historia y su gente. El pueblo judío ha demostrado a lo largo de su historia que la resiliencia y la defensa de la libertad son esenciales para superar cualquier desafío. Este espíritu es una piedra angular de la relación entre Argentina e Israel, y trabajaré para fortalecer aún más nuestros vínculos”, agregó.

