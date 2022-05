Javier García desmintió el “enroque” entre ministerios que lo llevaría al Interior

Política

No va por ahí

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, desmintió este martes sobre la posibilidad que se manejó días atrás de un presunto enroque entre los ministros entre el Ministerio del Interior y el de Defensa Nacional, según dijo en una entrevista con Radio El Espectador.

“En ningún momento fue así, y aparte yo transmití: yo trabajé mucho y me formé para tener un conocimiento del sector que ahora soy responsable y a eso estamos dedicados. Lo que diga la prensa”, aseguró el secretario de Estado.

En otros asuntos, fue consultado sobre la masiva marcha de los desaparecidos el pasado viernes 20 de mayo y el reclamo de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de más información. García respondió que durante estos 35 años de democracia pasaron muchos gobiernos, incluidos los quince años del Frente Amplio, que tuvieron, a su vez, exintegrantes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

“Me imagino que (esos gobiernos) deben haber puesto dedicación en conseguir esta información y no pudieron, porque no es fácil”, argumentó el secretario de Estado, y recalcó que durante su administración sí se consiguió información que antes no se había podido.

“No es que no se haya hecho nada. Que uno no obtenga todo lo que podría haber obtenido… bueno, estamos trabajando, ya vamos dos años. Tres o cuatro se declararon reservados porque trataban de materia privadísima, de su vida matrimonial”, aseguró.

Preguntado sobre algunos casos que fueron declarados como reservados, por ejemplo, la Operación Conserva, el ministro de Defensa informó que esa información fue entregada porque el tribunal de honor de ese caso fue revelado por la Universidad de la República, sin embargo, a entender de García se les terminó dando la razón porque “no pasó nada” dado que no tenían nada que ver con los Derechos Humanos.

Finalmente, con respecto a la reforma de la Ley Orgánica Militar, el titular del Defensa expresó que tiene que ser un tema “a largo plazo” porque la reforma de la organización de las Fuerzas Armadas no se puede hacer cada quince años. Asimismo, agregó que se terminaron de realizar las cosas que faltaban en el proyecto de ley y que ya fue enviado a Presidencia de la República para que se hagan las últimas modificaciones. “De Presidencia va al Parlamento. Así que ya está en presidencia desde hace algunos días”, comunicó.

Sobre la aprobación del proyecto dentro de la coalición multicolor, García señaló: “El proyecto que hicimos fue elaborado y consultado con todos los partidos de la coalición, trabajamos en círculos concéntricos, pedimos opinión a los profesionales, que en este caso son los comandantes y equipos de las Fuerzas Armadas, luego el Ministerio de Trabajo, porque ahí pasa a nivel político, del Ministerio lo pasé a (Julio María) Sanguinetti y a Pablo Mieres. Una vez que me dieron la aprobación pasamos a trabajar”.

“A pesar de estos acuerdo, el legislador tiene su autonomía para ir modificando lo que le parezca. Yo en las próximas semanas voy a recorrer las diferentes bancadas de la coalición por una cantidad de temas y este también. En el Parlamento cada partido y cada legislador puede decir este articulo lo modificaría aquí y allá. Hay que ser muy respetuoso, son autoridades parlamentarias”, concluyó.