Japón tuvo elecciones, su primera ministra seguirá en el cargo y prometió “continuidad”

Internacionales

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, prometió continuidad en el gobierno, después de que los principales medios de comunicación del país vaticinasen una arrolladora victoria de su Partido Liberal Democrático (PLD) en las elecciones generales de este domingo.

“Han pasado poco más de tres meses desde la formación del gabinete [de gobierno]. Los miembros del gabinete son personas que he elegido con confianza y que actualmente están trabajando muy duro, por lo que no me he planteado cambiarlos”, aseguró la mandataria en una entrevista con la cadena japonesa TV Tokyo.

Takaichi, aun así, abrió la puerta a hacer una excepción para incluir en el gobierno a algún miembro de su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), si el partido lo solicita.

Según las últimas proyecciones de NHK, está previsto que la coalición gobernante logre al menos 310 de los 465 escaños de la Cámara baja del Parlamento (una mayoría de dos tercios), lo que le permitiría aprobar proyectos de ley rechazados en la Cámara alta, donde ambos partidos están en minoría.

Tras su acuerdo de coalición en octubre, que permitió a Takaichi convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra, Ishin decidió mantener su apoyo al Ejecutivo sin ocupar ningún cargo ministerial, optando en su contra por acordar una lista de proyectos comunes, como la reducción del número de diputados en la Cámara baja o convertir a Osaka en capital secundaria del país.

Este domingo, Takaichi defendió su decisión de celebrar elecciones anticipadas precisamente por su acuerdo de coalición con Ishin, que sustituyó al budista Komeito como socio del PLD después de que este último rompiese su alianza de 26 años con el partido gobernante tras la elección de Takaichi como líder en unas primarias.

La conservadora agradeció también a los votantes y a los trabajadores electorales que han acudido a las urnas a pesar de las intensas nevadas que se han registrado en varias partes del país.

EFE