Japón abre convocatoria de becas para uruguayos: cuáles son, requisitos y cómo postularse

La Embajada de Japón en Uruguay lanzó una nueva convocatoria de becas del gobierno japonés (MEXT) dirigida a estudiantes y graduados uruguayos interesados en formarse en universidades e instituciones del país nipón.

La oferta incluye programas para distintos niveles educativos, desde carreras de grado hasta posgrados e instancias técnicas, con financiamiento completo. Los interesados deben ver las bases antes de anotarse.

A grandes rasgos, las becas del programa MEXT incluyen dinero para gastos personales, pasajes de ida y vuelta, exoneración de matrícula y gastos académicos.

Para aplicar, se requiere la ciudadanía uruguaya (no se admite doble nacionalidad japonesa), cumplir con requisitos de edad específicos según la beca y tener el nivel educativo requerido (secundaria o universidad completa).

A continuación, las becas disponibles y los plazos para inscribirse:

Posgrado (investigación, maestría o doctorado)

Podrán aplicar graduados universitarios que deseen investigar o continuar estudios avanzados en Japón. Plazo: 5 de junio del 2026.

Duración: entre 1,5 y 2 años (con posibilidad de extensión).

Beneficios: estipendio mensual de hasta 145.000 yenes, pasajes y cobertura académica.

Carrera universitaria (grado)

Pensada para estudiantes que quieran cursar una carrera completa en Japón. Plazo: 5 de junio del 2026.

Duración: 5 años (o hasta 7 en carreras como Medicina).

Incluye un año inicial de idioma japonés.

Requisitos: secundaria completa y, en general, conocimientos de japonés.

Escuelas de tecnología

Orientada a áreas técnicas como ingeniería, arquitectura o informática. Plazo: 5 de junio de 2026.

Duración: 4 años.

Incluye formación en idioma japonés previa.

Especialización terciaria

Para estudios aplicados en áreas como negocios, nutrición, educación o moda. Plazo: 5 de junio de 2026.