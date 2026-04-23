Japón abre convocatoria de becas para uruguayos: cuáles son, requisitos y cómo postularse
La Embajada nipona abrió un llamado que está dirigida a estudiantes y graduados que busquen ampliar sus conocimientos.
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23.04.2026 16:16
La Embajada de Japón en Uruguay lanzó una nueva convocatoria de becas del gobierno japonés (MEXT) dirigida a estudiantes y graduados uruguayos interesados en formarse en universidades e instituciones del país nipón.
La oferta incluye programas para distintos niveles educativos, desde carreras de grado hasta posgrados e instancias técnicas, con financiamiento completo. Los interesados deben ver las bases antes de anotarse.
A grandes rasgos, las becas del programa MEXT incluyen dinero para gastos personales, pasajes de ida y vuelta, exoneración de matrícula y gastos académicos.
Para aplicar, se requiere la ciudadanía uruguaya (no se admite doble nacionalidad japonesa), cumplir con requisitos de edad específicos según la beca y tener el nivel educativo requerido (secundaria o universidad completa).
A continuación, las becas disponibles y los plazos para inscribirse:
Posgrado (investigación, maestría o doctorado)
Podrán aplicar graduados universitarios que deseen investigar o continuar estudios avanzados en Japón. Plazo: 5 de junio del 2026.
- Duración: entre 1,5 y 2 años (con posibilidad de extensión).
- Beneficios: estipendio mensual de hasta 145.000 yenes, pasajes y cobertura académica.
Carrera universitaria (grado)
Pensada para estudiantes que quieran cursar una carrera completa en Japón. Plazo: 5 de junio del 2026.
- Duración: 5 años (o hasta 7 en carreras como Medicina).
- Incluye un año inicial de idioma japonés.
- Requisitos: secundaria completa y, en general, conocimientos de japonés.
Escuelas de tecnología
Orientada a áreas técnicas como ingeniería, arquitectura o informática. Plazo: 5 de junio de 2026.
- Duración: 4 años.
- Incluye formación en idioma japonés previa.
Especialización terciaria
Para estudios aplicados en áreas como negocios, nutrición, educación o moda. Plazo: 5 de junio de 2026.
- Duración: 3 años.
- También incluye preparación en idioma japonés.
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