Jalsa Salana Uruguay 2026: fe, diálogo y convivencia desde la Comunidad Musulmana Ahmadía

Entrevistas

La Comunidad Musulmana Ahmadía celebrará el sábado 7 de febrero de 2026 una nueva edición de la Jalsa Salana Uruguay , su convención anual abierta al público, con el objetivo de promover el diálogo interreligioso, la paz y la reflexión espiritual. El encuentro tendrá lugar en avenida Gral. Rondeau 1908 , en Montevideo, con entrada libre y gratuita.

Con motivo de este evento, conversamos con Yousaf Khan , misionero de la Comunidad Musulmana Ahmadía , nacido en Pakistán, formado en Canadá y radicado en Uruguay desde 2016. En esta entrevista, Khan explica qué es la Jalsa Salana, cuáles son los principios de su comunidad, cómo es vivir y practicar el islam en Uruguay y por qué el mensaje de paz y convivencia es hoy más urgente que nunca.

¿Qué significa celebrar el Jalsa Salana en Uruguay?

La Jalsa Salana es una convención anual que realizamos en nuestra comunidad. Cuando se fundó la Comunidad Musulmana Ahmadía, en la India, se pensó originalmente en aprovechar los días de licencia durante la Navidad, ya que en ese momento India era una colonia británica y muchas personas no trabajaban. La idea fue generar un espacio de tres días donde la comunidad pudiera reunirse, aumentar su conocimiento religioso, trabajar en un cambio espiritual y fortalecer los lazos de hermandad entre sus miembros.

Con el tiempo, la comunidad fue creciendo y expandiéndose por distintas partes del mundo. Hoy la Jalsa Salana se realiza en muchos países. lamentablemente, en Pakistán —donde somos perseguidos— está prohibido realizarla. En Uruguay la celebramos desde hace tres años y cada año intentamos abrirla más a la sociedad.

Creemos que ninguna etnia ni religión tiene privilegios ante Dios: todos somos iguales.

Vamos un paso para atrás. Contanos cuáles son los principios de la comunidad.

Somos una comunidad musulmana. Creemos en el islam, en el sagrado Corán y seguimos el ejemplo del profeta Mahoma, la paz sea con él. Creemos firmemente que el islam ofrece soluciones para muchos de los problemas actuales del mundo y que propone un estilo de vida que agrada a Dios.

Una de las diferencias que ustedes suelen mencionar es la figura del Jalifa.

Si. En nuestra comunidad existe una figura central, el Jalifa, que es un líder espiritual único para todos los ahmadíes del mundo. En otras ramas del islam no existe una figura así. El Jalifa promueve activamente la convivencia interreligiosa y cree firmemente que el mundo atraviesa un momento peligroso, donde solo los valores de paz y entendimiento pueden evitar mayores conflictos.

La Jalsa Salana más grande se hace cerca de Londres, con decenas de millas de personas.

Exactamente. Allí se reúnen más de 50.000 personas de todo el mundo para escucharlo. El Jalifa es una figura profundamente querida por la comunidad . No solo guía espiritualmente, sino que también actúa como mediador en conflictos familiares o comunitarios.

Un profesor canadiense que escribió un libro sobre nuestra comunidad contó una anécdota muy linda: se preguntaba si la comunidad amaba más al Jalifa o si el Jalifa amaba más a la comunidad. Y terminó concluyendo que el Jalifa ama aún más a la comunidad.

Tuve la oportunidad de entrevistarlo y me llamó mucho la atención su conocimiento general y su cercanía con las personas.

Eso es algo que sorprende mucho. Recibe cartas de personas de todo el mundo y, de algún modo, tiene presente a cada país. Él mismo cuenta que antes de dormir imagina que recorre el mundo y reza por todos los pueblos. En el islam creemos que ningún pueblo ni ninguna etnia tiene un privilegio especial ante Dios: todos somos iguales.

¿Cómo fue tu propio camino dentro de la religión?

Yo nací en Pakistán. Luego mis padres se mudaron a Suecia y más tarde a Canadá, donde vivió la mayor parte de mi vida. Allí empecé a estudiar la religión con una mirada crítica: quería saber si el islam era verdaderamente una religión divina. Leí la biografía del profeta Mahoma y sentí en mi corazón que era un verdadero profeta de Dios.

Con el tiempo tomé la decisión de dedicar mi vida a la religión. Estudié siete años en la Jamia Ahmadiyah, un seminario islámico, y luego fui enviado primero a Ecuador, donde viví dos años y medio y aprendí español. En 2016 llegué a Uruguay.

¿Cómo es tu vida cotidiana acá, con tu familia?

Creemos firmemente que debemos ser parte activa de la sociedad en la que vivimos. Cuando vivimos en un país, somos 100% leales al Estado. Yo me siento como un uruguayo más, y mi familia también. Tenemos amigos uruguayos, nuestros hijos están integrados al sistema educativo y nos sentimos muy bien.

He vivido en Europa y en Norteamérica, y puedo decir que Uruguay es un país sin racismo estructural. Hay ignorancia sobre el islam, sí, pero no odio. Hay curiosidad, respeto y ganas de conocer. Eso no es algo que se encuentre fácilmente en otros lugares.

¿Cómo practican la religión acá, donde no hay mezquita?

Tenemos un centro religioso donde rezamos y nos reunimos, sobre todo los fines de semana. En Uruguay hay libertad religiosa y un laicismo muy sano. Eso nos permite convivir sin que el Estado tome partido contra ninguna religión, algo que valoramos mucho.

Uruguay es uno de los pocos países donde se puede vivir la religión sin prejuicio ni odio.

Cuando viajan como familia, ¿cambia la experiencia?

A veces hay miradas de curiosidad, especialmente cuando usamos vestimenta tradicional. Pero aquí en Uruguay esa mirada no es de rechazo. En otros países sí se siente una mirada de superioridad. Después del 11 de setiembre, viajar con barba o rasgos asociados al islam puede implicar controles más estrictos en aeropuertos. Me ha pasado perder vuelos por eso, pero es parte de la realidad actual.

¿Sufriste discriminación?

Primero hay que entender qué sabe la persona sobre el islam. Muchos piensan que hay un solo tipo de musulmán. Entonces explico que, así como en el cristianismo o el judaísmo hay distintas corrientes, en el islam también existen distintas interpretaciones y comunidades.

Cuando la gente entiende eso, se abre un mundo nuevo. Además, muchos uruguayos están muy enfocados en su propia realidad y es comprensible. Pero cuando conocen las religiones que conviven aquí, pueden entender mejor la diversidad dentro del mundo musulmán.

Ustedes tienen una fuerte vocación de diálogo interreligioso.

Si. Tenemos muy buena relación con la comunidad judía, con rabinos y sacerdotes católicos. Conozco al cardenal Daniel Sturla y hemos firmado acuerdos interreligiosos, como el Compromiso de Córdoba, donde el judaísmo, el cristianismo y el islam se comprometen a convivir en paz en Uruguay.

Creemos que cuando vemos algo malo, hay que decirlo, y cuando vemos algo bueno, también. No creemos que nadie tenga el monopolio de la salvación. Hay buenas y malas personas en todas las religiones.

Ese mensaje de paz es central también en el discurso del Jalifa.

Totalmente. El Corán dice que matar a una persona inocente es como matar a toda la humanidad. Vemos un mundo cada vez más polarizado, con conflictos en Medio Oriente, tensiones en Europa y Estados Unidos. Nuestro mensaje es claro: solo con paz, justicia y humildad se puede avanzar.

Repasemos los detalles del encuentro del 7 de febrero.

La Jalsa Salana Uruguay 2026 se realizará en avenida Gral. Rondeau 1908 , desde las 10 hasta las 14 horas . Habrá varios discursos, intercambio de ideas y un almuerzo comunitario. Mi esposa va a cocinar —es un desafío grande, pero le encanta— y tendremos opciones vegetarianas y comida pakistaní sin picante.

También contaremos con invitados de otras comunidades y con la participación de Manu Arguín , de Argentina, que hablará sobre la sharía y su relación con la política, un tema que genera muchos malentendidos. La idea es que sea un verdadero espacio interreligioso, abierto y de diálogo.

Jalsa Salana Uruguay 2026

Sábado 7 de febrero de 2026

10:00 a 14:00

Gral. Rondeau 1908, Montevideo

Entrada libre y gratuita