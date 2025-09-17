Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel tipo carcinoma escamoso

Internacionales

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel, según confirmó este miércoles su médico personal, Claudio Birolini, en declaraciones a la prensa local. El exmandatario sufre un carcinoma de células escamosas, una forma intermedia de cáncer cutáneo, ni la más leve ni la más agresiva, aunque con potencial de generar consecuencias serias si no se trata adecuadamente.

“Es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias”, explicó Birolini a medios brasileños.

La confirmación se produce apenas días después de que Bolsonaro fuera condenado por intento de golpe de Estado, en una sentencia histórica que lo aleja del escenario político en el corto y mediano plazo. El expresidente había sido hospitalizado el martes en Brasilia y fue dado de alta este miércoles, según constató un fotógrafo de AFP.

Qué es el carcinoma de células escamosas

El carcinoma escamoso es el segundo tipo de cáncer de piel más común. Se origina en las células escamosas que componen la capa externa de la piel y puede aparecer en zonas expuestas al sol, como el rostro, las orejas o el cuero cabelludo. Aunque suele tener baja mortalidad, puede invadir tejidos profundos o diseminarse si no se detecta y trata a tiempo.

En el pasado, Bolsonaro ya había sido examinado por sospechas similares. En 2019 se sometió a pruebas tras presentar una lesión en la oreja, pero en aquel momento no se confirmó un diagnóstico oncológico.

Contexto político y judicial

Este diagnóstico se suma a una serie de complicaciones médicas que Bolsonaro ha enfrentado desde que dejó la presidencia en 2022, incluyendo intervenciones quirúrgicas derivadas del atentado con arma blanca sufrido en 2018 y recurrentes hospitalizaciones por obstrucciones intestinales.

Con información de AFP