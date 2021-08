Iturralde votado en Directorio del PN: “Para un blanco, no hay nada mejor que otro blanco"

Política

El Partido Nacional celebró este sábado su Convención Nacional, que llevó en homenaje el nombre del fallecido líder blanco Jorge Larrañaga, y en la cual eligió los nuevos integrantes de su directorio. Los convencionales de la fuerza política votaron en su mayoría por la lista "Defensores de las Leyes", encabezada por Iturralde, quien alcanza de esta forma la presidencia del Directorio del partido, cargo que ocupó de forma interina desde el 11 de mayo de 2020.

El lema obtuvo 369 votos de los convencionales, alcanzando así 12 cargos en el órgano rector de la fuerza política y superando a la lista encabezada por el senador Jorge Gandini, "Orgullosamente Blancos", que, con 90 votos, obtuvo tres bancas en el directorio. Hubo un total de 464 votos en las 22 comisiones receptoras repartidas en los 19 departamentos, un 92,8% de los votantes habilitados, de los cuales hubo un voto en blanco y cuatro anulados.

Luego de conocidos los resultados, el flamante presidente del directorio brindó un discurso. Allí, agradeció a los compañeros y dijo que es un "honor" ser el presidente del partido por el que anduvo "cuarenta y pocos años".

"Hace un año y cinco meses algunos compañeros pensaron en mi nombre para encabezar interinamente el directorio del partido hasta la elección y jamás me imaginé tener ese honor y mucho menos el honor que ustedes todos me hacen al elegirme presidente del directorio", aseguró.

"Hoy estamos viviendo un momento muy particular, está nuestro partido en conjunto con cuatro partidos más integrando una coalición que gobierna un país, nuestro partido lidera una coalición que gobierna a un país y a nosotros nos hace ser mucho más responsable de lo que tenemos que hacer como partido, del compromiso que tenemos que tener con los del pasado, pero con los que vendrán en el porvenir. Si bien veneramos nuestro pasado, también los invitamos a construir el porvenir que el pasado que tenemos", agregó.

En tal sentido, afirmó que el Partido Nacional se nutrió de jóvenes, de viejos, de mujeres y destacó que "nunca tuvo enfrentamientos entre sus distintos estamentos". Eso para Iturralde tiene que seguir transitando durante la historia.

"A todos los blancos de hoy, a quien nos tiene el pecho lleno de orgullo porque lidera de la mejor manera el gobierno a nuestro presidente, un particular agradecimiento de todos los que integramos el directorio, diciéndole que esta votación de hoy, que yo no recuerdo otra del 93% de los convencionales, nos hace tener un compromiso más importante. Como él nos pidió, tenemos que hacer que el gobierno no se trague al partido. Tenemos que ser custodia de nuestros compromisos, tenemos que llevar la voz de los militantes y de los votantes y esa es nuestra tarea cotidiana", sostuvo.

Para el futuro, Iturralde señaló que hoy corresponde pensar "qué le vamos a ofrecer al partido" y adelantó que recorrerán el país escuchando, atendiendo, ocupándose, contestando y que van a darle voz a "todos aquellos que a veces no tienen". "Van a tener la voz del partido para llegar a todos lados", resaltó.

"Queremos dedicar mucho tiempo a recorrer Montevideo. Por primera vez en mucho tiempo nuestro partido ha encontrado una gran candidata, Laura Raffo, que está recorriendo el departamento, pero que no alcanza que ella lo recorra, sino que tiene que ir con todos nosotros", aseguró.

"Tenemos que llegar a todos los rincones, no puede haber una organización social a la que nosotros no estemos tocando timbre, cada vez que nos metemos a investigar qué pasa nos encontramos con que está lleno de militantes del partido, pero no lo hacen con militantes partidarios. Nosotros no tenemos la lógica de bajar línea desde el partido a lo que hay que hacer en las organizaciones sociales, lo que tenemos que hacer es escuchar a nuestros compañeros de las organizaciones para que ellos nos digan qué es lo que dice la gente y qué tenemos que hacer nosotros", añadió.

Sin nombrar al Frente Amplio, el presidente del directorio hizo referencia a las políticas de sensibilidad social donde dijo que "se encontraron con una cantidad de cosas hechas "a medias, mal hechas".

"Tanto hablaron de la sensibilidad social, tanto hablaron de las políticas sociales que nosotros las íbamos a abandonar y nos encontramos una cantidad de cosas echas a medias, mal hechas y enfocamos desde el primer momento en la elaboración de políticas sociales reales, no de papel, no de cartón, de verdad. Ese es el compromiso de nuestro partido, esa es la sensibilidad social que el partido ha tenido desde el primer momento", indicó.

"Para un blanco, no hay nada mejor que otro blanco. Nosotros tenemos que ser capaces de construir un partido como partido. Que no sea la sumatoria de listas, de movimientos, que tienen un gran valor, pero por sobre todas las cosas, tenemos que tener una política de partido y esa es la que tenemos que construir. En esa construcción, tenemos que asumir que ese partido tiene que ser mucho más partido nación, que partido parte", acotó.

Finalmente, el nacionalista aseguró que se sienten orgullosos de liderar una coalición que integran cinco partidos, pero también que también se sienten orgullosos por "no crear una brecha". Asimismo, afirmó que eso no va a pasar con el Partido Nacional porque van siempre la mano tendida a la otra mitad para "construir juntos".

"Vamos a hacer que este país sea más lindo para vivir, vamos a hacerlo crecer, generar trabajo, alegría, entusiasmo y vamos a luchar. Viva la libertad, viva el Partido Nacional, viva la patria, arriba compañeros. Viva Wilson, viva Herrera, viva el Guapo", concluyó.

