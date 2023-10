Italia: vuelco de ómnibus seguido de incendio deja saldo provisional de 21 fallecidos

Son 21 muertos, 12 heridos y al menos 4 desaparecidos las víctimas del accidente de autobús ocurrido en Mestre (noreste de Italia), después de que el vehículo en llamas cayese desde una rampa de la carretera, informaron hoy las autoridades locales.

Este balance de la Prefectura sigue siendo provisional, mientras los equipos de socorro trabajan en el lugar del accidente, donde se congregaron numerosas ambulancias y vehículos de bomberos, mientras se bloqueó la circulación de trenes entre Mestre y la estación de Santa Lucía en Venecia, según los medios locales.

Entre las víctimas del accidente del autobús, que era de línea regular, hay menores y ciudadanos de varias nacionalidades, dijo el presidente de la región del Véneto, Luca Zaia.

La primera ministra, Giorgia Meloni, expresó su "más sentido pésame, personal y de todo el Gobierno, por el grave accidente ocurrido en Mestre. Pienso en las víctimas y en sus familiares y amigos. Estoy en estrecho contacto con el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, y con el ministro (del Interior) Matteo Piantedosi, para seguir las noticias sobre esta tragedia".

El accidente ocurrió poco después de las 19.30 horas locales (17.30 GMT), cuando el autobús se precipitó por la pasarela, que cruzaba la autopista, y cayó entre un almacén y las vías del tren.

"El autobús voló 30 metros" y parece que "el factor agravante de la situación fue determinado por el hecho de que había suministro de metano, y por lo tanto el fuego se desarrolló rápidamente, dijo Piantedosi a la televisión pública RAI, antes de añadir sobre las víctimas: "Es un balance muy trágico y dramático, pero me temo que puede estar destinado a crecer".

"Estamos aquí en medio de esta gran tragedia. Ya hemos contado 20 muertos, pero supongo que es un número que está destinado a aumentar. Estamos ayudando a la gente", dijo Brugnaro, en declaraciones a una televisión local.

At least 21 people, many of them tourists, died after a bus careened off a highway near Venice, Italy#Italy #Venice #Mestre #Venezia #Pullman pic.twitter.com/R7vqgG80Jr