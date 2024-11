Italia: niña de 12 años apuñala a compañero de clase por revelar que había copiado

Internacionales

Una niña italiana de 12 años asestó este lunes dos puñaladas a un compañero de clase, que se encuentra hospitalizado con heridas de poca gravedad, porque le había “alcahueteado” a uno de los profesores que había copiado en un examen.



A la entrada en clase en el colegio Vivaldi del barrio de Santa Maria delle Mole, en las afueras de Roma, la joven sacó un cuchillo de cocina que había traído de casa y se abalanzó sobre el compañero. Lo golpeó varias veces, afortunadamente no de manera mortal, en el brazo y el pecho, informaron los medios italianos.



El niño intentó defenderse y no resultó gravemente herido, aunque perdió sangre y la niña, en medio de la confusión general, llamó a los Carabineros (policía militarizada) entre lágrimas y contó lo que había hecho.



Los agentes intervinieron inmediatamente en el lugar con varias patrullas y una ambulancia transportó al niño, también de 12 años, al hospital Bambino Gesù de Roma y fue hospitalizado aunque sin gravedad.



La menor, por su parte, fue trasladada a una comisaría para un interrogatorio, pero no es imputable por su edad.



Según pudo comprobar la policía, la estudiante apuñaló a su compañero porque la acusó ante un profesor de haber copiado en un examen de clase.



Los investigadores escucharon a los padres de la niña y a los profesores de la escuela y enviarán un informe a la fiscalía de menores de Roma.

EFE