Conflicto en Medio Oriente

Italia negó el uso de una base a aviones de EE. UU. que se dirigían a Oriente Medio

Italia negó recientemente la autorización para que algunos aviones estadounidenses con destino a Oriente Medio en misión de combate aterrizaran en su base de Sigonella, informaron este martes medios de comunicación italianos.

Los términos del acuerdo con Estados Unidos establecen que algunas bases italianas pueden ser utilizadas por aviones militares estadounidenses, pero solo con fines logísticos.

La autorización para cualquier uso relacionado con misiones de combate debe proceder del gobierno, que a su vez necesita obtener la venia del Parlamento.

“Solicitaron permiso para aterrizar (...) Ya estaban en vuelo y no había tiempo suficiente para consultar al Parlamento, por lo que se les negó”, declaró a la agencia AFP una fuente del Ministerio de Defensa.

La base italiana de Sigonella se encuentra en el este de Sicilia, al sur de la ciudad de Catania.

El diario Corriere della Sera informó que los hechos sucedieron hace un par de días e involucran a bombarderos estadounidenses.

Después de este reporte, la oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, publicó un comunicado en el que afirma que los vínculos con Estados Unidos son “sólidos y se basan en una cooperación plena y honesta”.

“Italia actúa en pleno cumplimiento de los acuerdos internacionales”, declaró el despacho y agregó que cada solicitud se examina “caso por caso”.

España anunció esta semana que no permitirá usar su espacio aéreo a aviones militares estadounidenses que participan en la guerra en Irán.

El presidente Donald Trump reprochó el martes a Francia ser “muy poco útil” en la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

AFP.