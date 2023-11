Italia: asesinó a su ex en vísperas de la graduación para que no se recibiera antes que él

Internacionales

El feminicidio de Giulia Cecchettin, de 22 años y a punto de graduarse, ha sacudido a Italia, tras el hallazgo de su cadáver junto al lago Barcis, pocas horas antes de la detención en Alemania de su exnovio y después de una semana de intensa búsqueda por la desaparición de ambos.

El asesinato de Giulia, cuyo domicilio se ha convertido en los últimos días en un “altar” de peluches, flores, velas, cartas y dibujos dedicados, ha causado una profunda conmoción social, pero también entre la clase política, con la primera ministra, Giorgia Meloni, y la líder de la oposición, Elly Schlein, a la cabeza.

Cecchettin despareció junto con su exnovio, Filippo Turetta, el pasado sábado 18 de noviembre, cuando fue asesinada por este, según revelaron las cámaras de vigilancia de una zona industrial en las que se veía cómo el chico la golpeaba repetidamente mientras ella le decía: “Me haces daño”, y la arrastraba varios metros por el suelo.

Tras unas arduas labores de búsqueda, el cadáver fue localizado el sábado 24 en un canal junto al lago Barcis, y la autopsia reveló que había sido acuchillada en la cabeza y el cuello, y que ella intentó defenderse, pues en los brazos y en las manos se han detectado varias heridas, según los medios locales.

Tanto los padres del sospechoso como los fiscales que llevan la investigación lanzaron mensajes ayer en los medios de comunicación pidiéndole al joven que se entregase, y en la mañana del domingo 19 la Policía anunció que había sido detenido en una autopista alemana gracias a una orden de arresto internacional emitida por un delito de homicidio.

“El verdadero amor no humilla, no decepciona, no pisotea, no traiciona ni hiere el corazón. El verdadero amor no golpea, no grita, no mata”, escribió Gino Cecchettin, el padre de la víctima en las redes sociales, antes de añadir: “Mi amor, ya te extraño mucho, dale un abrazo a mamá y un beso de mi parte”, pues la madre murió el año pasado.

También su hermana Elena, a la que estaba muy unida, se ha despedido de ella con una foto de ambas, sin olvidarse de Turetta: “Ha sido vuestro buen chico”, escribió utilizando la misma frase que habían usado los padres del joven durante los días de búsqueda.

Según ella, la graduación de la joven en Ingeniería Biomédica, que debía haberse celebrado el jueves pasado en la Universidad de Padua, fue el desencadenante del asesinato, ya que aunque la relación se había roto hace meses, Turetta la consideraba un punto de inflexión.

Filippo Turetta sufría porque Giulia estaba por laurearse antes que él. La joven rechazó en forma terminante las presiones de su novio de que evitara la ceremonia de laurea en la Universidad de Padua, una de las más antiguas del mundo, porque se sentía “disminuido”.

“Esta dramática historia que nos ha afectado a todos por la atrocidad del asesinato termina trágicamente para una chica que estaba a punto de graduarse. Creo que deberíamos darle un título honoris causa”, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente del gobierno, Antonio Tajani.

Mientras que el presidente del Véneto, Luca Zaia, anunció una “jornada de luto regional el día del funeral de Giulia. Tendremos todas las banderas de las instituciones a media asta y toda la región abrazará a la familia, a los amigos de Giulia y a todos los que la querían”.

Un solo grito



El pasado sábado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en las calles Roma, Milán, Turín y otras grandes ciudades del país, el caso de Giulia estuvo a flor de piel.

En Roma, más de 50.000 personas, de acuerdo con los medios locales, se congregaron en el Circo Massimo convocadas por el colectivo “Non una di meno” (Ni una menos) para urgir el final de esta lacra y con el recuerdo de Cecchettin muy presente.

“Por Giulia, por todas: un grito de batalla” y “somos el grito muy fuerte y feroz de todas aquellas mujeres que ya no tienen voz” fueron algunas de las consignas que se escucharon en la capital italiana.

Con información de EFE