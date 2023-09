Italia: asesinato de osa que estaba con sus crías genera indignación

La muerte de una osa en el centro de Italia generó indignación en la opinión pública del país.

Según informara la cadena estatal RAI, el animal fue encontrado muerto en las afueras de la localidad de San Benedetto dei Marsi, donde apenas horas antes había sido filmada por transeúntes.

En el video, se se hizo viral, el animal circula tranquilamente por las calles en compañía de sus dos oseznos, sin importunar a los humanos ni ser molestada por estos. De hecho, la gente de la zona conocía a la osa, a la que llamaban Amarena, en referencia a una fruta que formaba parte de su dieta.

Las autoridades del Parque Nacional de Abruzzo, Lazio y Molise (PNALM)., jurisdicción donde está la citada localidad, confirmaron que el cuerpo baleado de Amarena fue encontrado sobre las 23:00 horas del jueves.

Orsa #Amarena ti ha colpita morte di balena, pallottola o arpione poco importa il mezzo, conta la mano, armata dal disprezzo, l'animale più cattivo è l'uomo, non certo per il fuoco, ma per il buio che diffonde quando ama assai poco pic.twitter.com/dHQbsYUH6L