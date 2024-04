Israel y Estados Unidos calculan que Irán y sus aliados lanzarán 500 drones y misiles

El Gobierno de Estados Unidos cree que Irán lanzará entre 400 y 500 drones y misiles desde su territorio y desde países con milicias aliadas en Irak, Siria y el sur del Líbano, pero la mayor parte serán lanzados desde Irán, según publica ABC News.

Los drones y misiles que Irán lanzó este sábado a Israel impactarán en Altos del Golán -en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria- y en una base de la fuerza aérea israelí en el desierto de Negev -situado al sur de Israel-, según The New York Times.

La inteligencia israelí detectó el lanzamiento de docenas de drones y misiles crucero desde Irán e Irak (donde hay milicias chiitas aliadas de Teherán), indica el rotativo, que pudo hablar con funcionarios israelíes.



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se encuentra reunido con su gabinete de Guerra en Tel Aviv a la espera de la llegada de los drones. El sistema de defensa israelí, conocido como la Cúpula de Hierro, así como la Fuerza Aérea de Israel, serán las encargadas de interceptar y frenar los proyectiles iraníes.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que lanzó un ataque con docenas de misiles y drones contra Israel en respuesta al bombardeo contra el consulado de Irán en Siria. Minutos antes, la situación había sido informada por las Fuerzas de Defensa de Israel.

El cálculo de las autoridades de Israel es que ya se lanzaron más de 100.

Por su parte, la Casa Blanca aseguró que el ataque “aéreo” desde Irán contra Israel “seguramente tendrá lugar durante varias horas” y que el presidente Joe Biden, que interrumpió su descanso de fin de semana en Delaware, fue informado de la situación en Oriente Medio al volver a la Casa Blanca.

Washington reiteró en los últimos días en varias ocasiones que Estados Unidos apoyará al pueblo de Israel y apoyará sus defensas contra estas amenazas de Irán.

Irán había amenazado con represalias a Israel por el ataque contra el consulado iraní en Damasco que mató la semana pasada a siete miembros de la Guardia revolucionaria iraní, además de destruir el edificio anexo a la embajada de Teherán, que era la residencia del embajador iraní.

Netanyahu: “El estado de Israel es fuerte”

En un mensaje a la población, Netanyahu recordó que en los años recientes, “más especialmente en las últimas semanas, Israel se ha preparado para un ataque directo de Irán”.

“Nuestros sistemas de defensa están activados, estamos preparados para cualquier escenario, tanto defensiva como ofensivamente. El Estado de Israel es fuerte; las Fuerzas de Defensa son fuertes. La gente es fuerte”, afirmó el premier.

Netanyahu agradeció que Estados Unidos esté parado al lado de Israel en este combate, así como el apoyo de Reino Unido, Francia y otros países.

“Tenemos un principio claro: a cualquiera que los haga daño, nosotros le haremos daño. Nos defenderemos contra cualquier amenaza y lo haremos de manera sensata y con determinación”, dijo.

“Ciudadanos de Israel, se que ustedes también son sensatos. Les pido que sigan las directivas del Comando del Frente Interior de las FDI. Nosotros permaneceremos firmes y, con la ayuda de Dios, juntos superaremos a todos nuestros enemigos”, concluyó Netanyahu.

