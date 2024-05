Israel recuperó los cuerpos de tres personas secuestradas al norte de la Franja de Gaza

Internacionales

El Ejército israelí rescató esta madrugada los cuerpos de otros tres rehenes de Hamás, el israelí Hanan Yablonka, el brasileño-israelí Michel Nisenbaum y el mexicano-francés Orion Hernandez, en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza.

“Según información de inteligencia verificada en nuestro poder, los rehenes fueron asesinados durante la masacre del 7 de octubre y secuestrados en la intersección de Mefalsim hacia Gaza por terroristas de Hamás”, indicó el Ejército en un comunicado.

El rescate de los cuerpos se llevó a cabo en una operación conjunta entre el Ejército y la agencia de seguridad Shin Bet, basada en “inteligencia precisa obtenida y analizada en los últimos días” por el departamento creado específicamente para hallar a los rehenes.

“Al inicio del operativo se desarrollaron intensos combates en la zona”, señaló el Ejército, que la semana pasada rescató otros cuatro cadáveres de rehenes también en Yabalia.

El testimonio de la hija de Michel Nisenbaum

Chen Nisenbaum, hija de Michel, contó en diciembre de 2023 a Montevideo Portal cómo vivió el secuestro de su padre. Ese día, el 7 de octubre, ella sintió que algo pasaba, pero no sabía qué.”Estamos muy acostumbrados, hay días así que hay muchas alarmas y sabemos que no terminan en un día”, contó.

Nisenbaum narró que, sin saber lo que sucedía, llamó a su padre para pedirle que fuera de Sderot al kibutz Re’im. Allí en una base militar muy cercana a la frontera con Gaza, estaba su sobrina de cuatro años con su padre, un efectivo del Ejército.

Michel no pudo transitar los 28 kilómetros que separan la localidad donde vive de donde estaba su nieta.

“Él salió de su casa y menos de 10 minutos después ya no nos contestó el teléfono. Yo seguí llamando; todavía no sabíamos lo que estaba pasando afuera. Seguimos llamando y en eso me contestaron los terroristas”.

Eran las 7:20 de la mañana, los milicianos de Hamás no le respondieron en su idioma, el hebreo.

“Hoy ya se lo que me dijeron. No hablo árabe, pero sé que me dijeron ‘hoy Hamás está en Israel; Hamás está acá’. Lo volvieron a decir varias veces, eso es todo lo que dijeron, nada más”, dijo Nisenbaum, y añandió que en el momento que le respondieron la llamada los captores de su padre, su esposo le mostró un video de los coches de Hamás entrando a Sderot.

“Yo le dije a mi esposo: ‘No, no es verdad, alguien está haciendo un mal chiste’. Y no termino la frase y me contestan el teléfono. Ahí entendí qué estaba pasando algo mucho más grande de lo que pensábamos”.

Hasta ese día no sabían nada del paradero de su padre, no tienen idea de si está en la Franja de Gaza. “No tienen ninguna certeza”, dice Nisenbaum. La información que tenían era que la tablet de Michel Nisenbaum se encuentra dentro del enclave. Que su auto fue encontrado, después de un mes y medio del ataque, totalmente quemado.

“Yo sé que se acercaron a él, porque tenemos un video que muestran todos sus documentos, se llevaron su billetera. Ese día, a la noche, pusimos un post en Facebook, tenía un montón de gente que lo vio y un desconocido nos mandó ese video, por Telegram”, señala Nisenbaum.

La israelí dice que ni bien los terroristas le contestaron el teléfono llamaron a la Policía: “Ese día era un caos total, nadie nos atendió, nadie habló, no podías comunicarte con nadie. Entonces esperamos, tratamos todo el tiempo de buscar, de llamar, de entender”.

“Yo pensé mucho tiempo que no está secuestrado, que pasó algo. Había muchos heridos, muchos muertos, que nadie sabía quiénes eran; yo no pensé que eso me pueda pasar a mí, que estuviese secuestrado mi papá”, dijo.

El pedido de familiares a Benjamín Natanyahu

Los cuerpos de los rehenes asesinados fueron identificados en el Instituto Forense Nacional de Israel y la Policía israelí, y sus respectivas familias han sido notificadas.

“El triste regreso de Michel, Hanan y Orion es otra angustia para las familias de los rehenes, que comparten el dolor, la tristeza y la preocupación interminable. Su regreso para el entierro proporciona un cierre importante para los miembros de la familia. Hay que esforzarse para traer de vuelta a Israel a todos los rehenes asesinados”, indicó el Foro de las Familias de Rehenes y Desaparecidos.

El Foro reclamó de nuevo al gobierno de Benjamín Netanyahu que “vuelva a enviar a los equipos de negociación con la demanda clara de lograr un acuerdo que permita devolver rápidamente a todos los rehenes a sus hogares: los vivos para su rehabilitación y los asesinados para su entierro”.

Netanyahu envió un mensaje de condolencias a las familias “con profundo dolor” y alabó el trabajo de la brigada Tzáhal del Ejército, que “con gran valentía en territorio enemigo”, pudieron rescatarlos y devolverlos a sus familias para recibir sepultura.

“Tenemos el deber nacional y moral de hacer todo lo posible para devolver a nuestros secuestrados –las vidas y los espacios– y eso es lo que estamos haciendo”, aseguró el primer ministro, que esta semana autorizó a retomar las negociaciones para un acuerdo de intercambio de rehenes por presos, que llevan meses estancadas.

Michel Nisenbaum, de 59 años, vivía en la ciudad de Sderot y era brasileño-israelí que emigró a Israel con 13 años, padre de dos hijas y abuelo de seis, a la menor de las cuales no tuvo la oportunidad de conocer.

Hanan Yablonka, padre de dos hijos y de 42 años, vivía en Tel Aviv y fue secuestrado en el festival musical Nova, al igual que el mexicano-francés Oryon Hernández, de 30 años, que asistió junto con su pareja Shani Louk –la alemana cuyo vídeo en el que se le veía, aparentemente muerta, en una furgoneta de Hamás entrando en Gaza el 7 de octubre se hizo viral y cuyo cadáver se encontró en Yabalia la semana pasada– y su amigo Keshet Casarotti, ambos asesinados por Hamás ese día.

De los 253 secuestrados el 7 de octubre, quedan en el enclave 121 cautivos, unos 40 de ellos muertos según Israel –más de 70 según Hamás–; mientras que hay otros cuatro rehenes desde hace años, de ellos dos muertos.

Desde que comenzó la guerra, Israel y Hamás solo lograron un acuerdo de tregua de una semana a finales de noviembre, que permitió liberar a 105 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos.

Además, cuatro rehenes fueron liberados por Hamás en octubre; tres rescatados por el Ejército –dos de ellos en febrero en una exitosa operación en Rafah–; mientras que se han recuperado los cuerpos de 20 rehenes, tres de los cuales mataron por error las tropas israelíes en diciembre.

Con información de EFE

