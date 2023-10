Israel rechaza el “despreciable llamado de la ONU a un alto el fuego” en Gaza

El ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, expresó su “rotundo” rechazo al “despreciable llamado de las Naciones Unidas a un alto el fuego” en Gaza, tras la resolución aprobada en la Asamblea General en ese sentido a iniciativa de los países árabes.

“Rechazo rotundamente el despreciable llamado de la ONU a un alto el fuego. Israel tiene la intención de actuar para eliminar a Hamás como el mundo actuó contra los nazis y el ISIS (Estado Islámico)”, afirmó el jefe de la diplomacia israelí en un mensaje en la red social X (antes Twitter).

We reject outright the UN General Assembly despicable call for a ceasefire.

Israel intends to eliminate Hamas just as the world dealt with the Nazis and ISIS.