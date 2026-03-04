Internacionales

Israel prevé al menos dos semanas más de bombardeos contra Irán





El Ejército israelí prevé continuar sus bombardeos contra Irán durante “al menos” una o dos semanas más, según informaron este miércoles varios medios de comunicación israelíes que citan fuentes transmitidas a corresponsales de defensa.

El portal Ynet, uno de los más leídos en Israel, aseguró que en el seno del Tsahal —nombre en hebreo de las Fuerzas de Defensa de Israel— se contempla un mínimo de dos semanas adicionales de ataques sobre territorio iraní.

En la misma línea, el diario digital The Times of Israel indicó que el ejército “prevé al menos una o dos semanas más de operaciones en Irán”, durante las cuales se atacarán nuevos objetivos vinculados al régimen iraní.

Una ofensiva coordinada con Estados Unidos

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el sábado el lanzamiento de una ofensiva militar conjunta con Estados Unidos contra Irán.

Netanyahu justificó la operación al afirmar que busca eliminar la “amenaza existencial” que, según su gobierno, representan para Israel los programas nucleares y balísticos iraníes.

La guerra en Oriente Medio entra así en su quinto día con una escalada sostenida de ataques y sin señales inmediatas de desescalada, mientras la comunidad internacional observa con preocupación la posibilidad de una expansión regional del conflicto.

Con información de agencias.