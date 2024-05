Israel ofreció nueva “hoja de ruta” para un cese el fuego en Gaza, afirma Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló este viernes que Israel propuso un nuevo plan para un cese el fuego con Hamás en la Franja de Gaza y exhortó al movimiento islamista palestino a aceptarlo para poner fin a casi ocho meses de guerra.

“Israel ha ofrecido una nueva y amplia propuesta. Es una hoja de ruta hacia un alto el fuego duradero y la liberación de todos los rehenes”, declaró el demócrata, de 81 años.

Sus declaraciones se producen horas después de que las tropas israelíes penetraran en el centro de Rafah, intensificando su guerra contra Hamás pese a los llamados internacionales para frenar la ofensiva terrestre en esta ciudad del sur de Gaza.

El plan de tres fases propuesto por Israel, según Biden, empezaría con una tregua que incluiría el retiro de las tropas israelíes de las zonas pobladas de Gaza por seis semanas y la liberación de algunos rehenes en manos de Hamás por presos palestinos.

El cese el fuego temporal podrá volverse “permanente” si Hamás “respeta sus compromisos”, detalló el mandatario estadounidense. La siguiente fase, precisó, incluiría la liberación de todos los rehenes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró sin embargo que la guerra solo terminará con la “eliminación” política y militar de Hamás, que gobierna Gaza desde 2007.

El conflicto se desató el 7 de octubre, cuando comandos islamistas mataron a 1.189 personas, en su mayoría civiles, en el sur de Israel, según un balance de la AFP basado en datos oficiales israelíes.

Los milicianos también secuestraron a 252 personas. Israel afirma que 121 permanecen secuestradas en Gaza, de las cuales 37 habrían muerto.

En respuesta, Israel prometió “aniquilar” a Hamás y lanzó una ofensiva aérea y terrestre que dejó hasta el momento 36.284 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio palestino.

Our proposal to end the war in Gaza begins with a complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all populated areas in Gaza, the release of hostages and hostage remains, the ability for Palestinians to return to Gaza, and a surge of humanitarian assistance.