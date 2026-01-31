Israel mató a 32 palestinos en múltiples ataques aéreos en Gaza; siete de ellos eran niños

Internacionales

Al menos 32 palestinos murieron este sábado en la Franja de Gaza, entre ellos siete niños, como consecuencia de una serie de ataques israelíes registrados en distintos puntos del enclave, pese al alto el fuego que se encuentra vigente desde el pasado 10 de octubre de 2025.

“El número de muertos desde la madrugada de hoy asciende a 32, la mayoría niños y mujeres”, informó en un comunicado el portavoz de la Defensa Civil Palestina, Mahmud Basal, quien detalló que los equipos de rescate finalizaron las tareas para recuperar cuerpos entre los escombros de la comisaría de policía del barrio Sheij Radwan.

De acuerdo a fuentes del Hospital Shifa, un misil israelí impactó en la mañana de este sábado contra esa comisaría, provocando inicialmente siete muertes. Con el correr de las horas, y tras el hallazgo de más cuerpos, la cifra de fallecidos en ese ataque se elevó a 17.

Según el Ministerio del Interior de Hamás y autoridades sanitarias, entre las víctimas hay al menos nueve policías —cuatro de ellos mujeres—, además de cuatro personas que se encontraban detenidas y varios civiles.

También se informó que otras 15 personas, entre policías y personal del lugar, resultaron heridas. Desde Interior calificaron el ataque como un “crimen atroz” y acusaron a Israel de intentar socavar el acuerdo de alto el fuego.

Por su parte, el Ejército israelí confirmó a la agencia EFE que realizó “numerosos ataques” contra la Franja de Gaza y afirmó haber matado a cuatro “comandantes y otros terroristas” pertenecientes a Hamás y la Yihad Islámica, sin precisar los lugares donde se produjeron esas acciones.

Además del ataque en Sheij Radwan, se registraron otros bombardeos a lo largo del día. Tres personas murieron tras un ataque israelí contra una vivienda familiar en el oeste de la ciudad de Gaza, cerca de un complejo escolar de la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, según fuentes locales.

Durante la madrugada, otros 12 palestinos fallecieron en distintos ataques, incluidos seis niños pertenecientes a dos familias, de acuerdo a información proporcionada por hospitales del enclave. En Jan Yunis, al sur de la Franja, un dron israelí bombardeó una tienda de campaña, causando la muerte de un padre, sus tres hijos y tres nietos, según el Hospital Naser y la Defensa Civil.

En tanto, en la ciudad de Gaza, un ataque aéreo contra un apartamento provocó la muerte de una mujer, tres de sus hijos y otro familiar, según confirmaron fuentes del Hospital Shifa.

Con estas muertes, el número de palestinos fallecidos desde la entrada en vigor del alto el fuego asciende a cerca de 530, entre ellos más de 100 niños, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza.

Con información de EFE.

