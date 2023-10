Israel informó que Hamás liberó a dos mujeres que habían sido secuestradas en un kibutz

Israel informó que Hamás liberó este viernes a dos mujeres israelíes que habían sido secuestradas el sábado 7 de octubre del kibutz Najal Oz.

La organización terrorista liberó a Judith Tai Raanan y a Natalie Shoshana Raanan en horas de la noche y fueron recibidas en la frontera con la Franja de Gaza por las Fuerzas de Defensa de Israel y por el coordinador para el Asunto de los Secuestrados y Desaparecidos del gobierno israelí, Gal Hirsch.

“En estos momentos se encuentran en camino a un punto de encuentro en una base del ejército en el centro del país, donde las esperan sus familiares”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

“El gobierno de Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel y todas las fuerzas de seguridad seguirán actuando con sus mejores capacidades y todos los esfuerzos para ubicar a todos los desaparecidos y traer de vuelta a todos los secuestrados a sus hogares”, agregaron.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí informó además que las dos rehenes liberadas son madre e hija y que fueron llevadas a la frontera por la Cruz Roja.

