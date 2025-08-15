Israel defiende su política humanitaria en Gaza ante críticas internacionales

Internacionales

El gobierno israelí difundió un extenso informe oficial en el que afirma cumplir con el derecho internacional humanitario y denuncia que el grupo terrorista Hamas obstaculiza los esfuerzos de asistencia. El documento también cuestiona la imparcialidad de las Naciones Unidas y destaca medidas recientes para incrementar el flujo de ayuda a la Franja.

En un contexto de creciente presión internacional por la situación humanitaria en la Franja de Gaza, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel difundió un informe detallado en el que defiende su política de ayuda y reafirma su compromiso con las normas del derecho internacional humanitario. El documento, de más de 4.000 palabras, enumera acciones operativas, fallos judiciales, cifras de asistencia y mecanismos de coordinación con agencias internacionales.

El texto sostiene que Israel ha facilitado el ingreso de más de 98.000 camiones de ayuda y 10.540 lanzamientos aéreos desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, destacando que el 78 % de dicha ayuda corresponde a alimentos. A partir del 19 de mayo de 2025, afirma, se habría incrementado el promedio diario de ingreso a más de 150 camiones, incluyendo repuestos, combustible, fórmula infantil y asistencia médica.

Acusaciones cruzadas y supervisión judicial

Israel acusa a Hamas de utilizar tácticas de sabotaje humanitario, incluyendo la apropiación de cargamentos, intimidación a civiles y ataques a personal humanitario. También afirma que el grupo islamista ha rechazado múltiples ofertas de alto al fuego promovidas por mediadores como Estados Unidos y Egipto.

El informe destaca que la Corte Suprema de Israel supervisó y validó la legalidad de las políticas humanitarias adoptadas, reconociendo esfuerzos “genuinos” del Estado para cumplir sus obligaciones, incluso en un escenario de hostilidades. Actualmente, una nueva petición ante la Corte permanece en revisión.

Críticas a la ONU y tensiones diplomáticas

En términos diplomáticos, el comunicado refleja una creciente tensión con la Organización de las Naciones Unidas, a la que acusa de operar con datos no verificados, reproducir sin matices las afirmaciones de Hamas y desestimar el desvío de ayuda con fines militares.

Israel señala que cientos de camiones con ayuda permanecen sin ser recogidos por la ONU en los cruces hacia Gaza, a pesar de que se han habilitado nuevos corredores, horarios de pausas humanitarias y medidas de seguridad para su distribución.

El informe también menciona que países como Alemania han advertido sobre la necesidad de prudencia al citar informes de agencias de la ONU sobre la situación en Gaza, una postura que podría alimentar nuevos roces entre potencias occidentales y el organismo multilateral.

Giro en la narrativa

Este posicionamiento público busca reposicionar la narrativa internacional sobre el conflicto, especialmente ante cuestionamientos sobre posibles violaciones del derecho humanitario. En foros multilaterales y medios de comunicación, diversas voces denunciaron que el bloqueo y los ataques israelíes exacerbaron la crisis humanitaria.

Para Israel, sin embargo, la responsabilidad recae en Hamas, al que acusa de incrustarse en áreas densamente pobladas, impedir la distribución de ayuda y usar los recursos humanitarios para financiar su estructura militar. También subraya que la ayuda no es una obligación per se bajo el derecho internacional, sino que debe ser permitida y facilitada sin convertirse en un recurso del adversario.