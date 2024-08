Israel anuncia rescate de un rehén en Gaza; el hombre de 52 años “se encuentra estable”

El ejército israelí anunció el martes el rescate de un rehén en el sur de la Franja de Gaza tras una “compleja operación”.

Kaid Alkadi, un beduino israelí de 52 años, había sido secuestrado por miembros de Hamás durante el ataque del 7 de octubre en Israel, señaló el ejército en un comunicado.

“Kaid AlKadi fue rescatado en una operación compleja en el sur de la Franja de Gaza”, detalló el ejército.

Former hostage Farhan al-Qadi with special forces soldiers moments after he was rescued.



Thank you to our incredibly brave soldiers who completed this complex and daring mission. pic.twitter.com/ufOh3sT6MF