Irresponsable: conductor ebrio atropelló a 11 personas, incluidos niños y un bebé de meses

Internacionales

En las últimas horas, se hizo viral en redes sociales el registro de un accidente ocurrido durante la noche del sábado en Bogotá, Colombia.

José Eduardo Chala Franco, taxista de profesión, se desplazaba por el municipio bogotano de San Cristóbal, cuando arrolló a un grupo de transeúntes y se estrelló en la fachada de un edificio.

En su descontrolada trayectoria, el coche embistió a once personas, entre ellas un bebé de cuatro meses y otros tres menores de 7, 12 y 15 años.

Dos de los menores heridos permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Clara.

“Una menor de 15 años se encuentra en proceso de diagnóstico de muerte encefálica, y un niño de 7 años recibe manejo bajo protocolos de neuroprotección y estabilización general”, informó el centro de salud, según consigna el periódico local El Tiempo.

Otra menor, de 12 años, se encuentra en observación con trauma craneoencefálico leve y lesiones en tejidos blandos, con evolución favorable, detalló el sanatorio. Los familiares de las víctimas reciben acompañamiento psicosocial y orientación médica.

Chala Franco fue extraído de los restos del taxi y arrestado. Sometido a alcoholemia, reveló un alto consumo de alcohol.

Asimismo, se comprobó que acumulaba procesos por varias infracciones, y en el momento mismo del siniestro no debería estar circulando debido a las restricciones de “pico y placa”, que limitan la circulación de taxis en horas punta, de acuerdo con un sistema basado en los números de matrícula.

El conductor quedó en prisión preventiva, imputado por delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales, cargos que aceptó, además del agravante de conducir bajo los efectos del alcohol.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

Un grave accidente se presentó en el barrio la sierra, localidad de san Cristóbal. 11 personas resultaron heridas cuando un taxista atropello a 11 personas, entre ellas 4 menores de edad, de 4 meses, 7, 12 y 15 años. Dos de ellos se encuentran con trauma en abdomen y trauma… pic.twitter.com/tqvxIoUCAA — Mauricio Vanegas (@Marovaan) November 9, 2025