Irremediable: pasó seis años presa injustamente y murió a los dos meses de quedar libre

Una joven brasileña que estuvo presa durante seis años y fue absuelta recientemente falleció dos meses después de obtener su libertad.

Según informara el portal noticioso Terra, Damaris Vitória Kremer da Rosa, de 26 años, sucumbió a complicaciones derivadas de un cáncer de cuello uterino diagnosticado mientras aún se encontraba en prisión preventiva. Fue sepultada el el pasado 27 de octubre en el Cementerio Municipal de Araranguá , en el estado brasileño de Santa Catarina .

De acuerdo con los registros penitenciarios del país vecino, Damaris fue apresada preventivamente en agosto de 2019 , acusada de estar involucrada en el homicidio de Daniel Gomes Soveral , ocurrido en noviembre de 2018 en Salto do Jacuí , al noroeste de Rio Grande do Sul.

La acusación, presentada por la Fiscalía , alegaba que Damaris había participado en la emboscada contra la víctima. La defensa, por su parte, afirmó que la joven no participó en el crimen y que el homicidio fue cometido por su entonces novio, después de que ella denunciara haber sido violada por la víctima.

Durante su estancia en prisión, Damaris denunció problemas de salud, como hemorragias y dolor abdominal. Su defensa solicitó la revocación de su prisión, alegando un empeoramiento de su estado clínico, pero el tribunal denegó dichas solicitudes, con votos particulares disidentes de la Fiscalía.

En una de las resoluciones, la Fiscalía declaró que la alegación de enfermedad se basaba "en meras suposiciones" y que los documentos presentados "no incluían exámenes ni diagnósticos que demostraran una patología grave".

Damaris estuvo recluida en las cárceles de Sobradinho, Lajeado, Santa Maria y Rio Pardo hasta marzo de 2025, cuando su condena se conmutó por arresto domiciliario debido al empeoramiento de su estado de salud. Sele colocó una tobillera electrónica y se le permitió instarse en la casa de su madre en la localidad catarinense de Balneário Arroio do Silva.

En agosto de este año, el Juzgado de Paz de Salto do Jacuí absolvió a Damaris de todos los cargos, reconociendo la falta de pruebas para mantenerla como acusada.

La abogada Rebeca Canabarro , quien actuó en la defensa, declaró que había hecho varias solicitudes para que se le quitara el monitor de tobillo, argumentando que Damaris necesitaba libertad para someterse a exámenes y recibir tratamiento con mayor autonomía, pero que ninguna de las solicitudes fue aceptada.

Canabarro publicó un video en el que se capta el momento de la absolución, y en el que se abraza con su defendida. Damaris falleció 74 días después, debido a complicaciones derivadas del cáncer.

“Extremadamente dulce y con una inteligencia sin parangón”

El empresario Allen Silva declaró mantuvo una breve relación con Damaris. En diálogo con el portal noticioso G1, afirmó que se conocieron poco después de que Damaris fuera declarada inocente. A pesar de ser consciente de la gravedad de su problema de salud, la joven creía en una cura.

“Aun con dolor, intentaba vivir la vida al máximo. Viajábamos en motocicleta siempre que podíamos. Teníamos planes de viajar a Europa. Teníamos planes de ver el mundo”, dijo el hombre

Allen describió a Damaris como una "persona extremadamente dulce", "muy organizada" y "poseedora de una inteligencia sin parangón".

"Dominaba el inglés y el italiano. Le encantaba la literatura. Leía a Dostoievski, a Machado de Assis, leía infinidad de libros. Le encantaban las series de televisión", añadió.

El domingo pasado, Día de Difuntos, el empresario utilizó las redes sociales para rendir homenaje a la joven.

“Valoren la plenitud de la existencia, valoren el poder de la vida”, escribió en una publicación donde aparecían ambos en el hospital.