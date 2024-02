Internacionales

Irlanda y Francia piden no ratificar acuerdo con Mercosur; Alemania apoya la negociación

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, dijo este jueves que el acuerdo de la Unión Europea (UE) y Mercosur, actualmente en su fase final de negociación, “no puede ser ratificado en su forma actual”.

De esta manera, Varadkar se hizo “eco” de la petición que ha lanzado recientemente el presidente francés, Emmmanuel Macron, cuyo gobierno ha mostrado su determinación para conseguir que la Unión Europea renuncie a las negociaciones con Mercosur en las condiciones actuales.

“Querría hacerme eco de los comentarios del presidente Macron sobre Mercosur. Este tratado comercial no puede ser ratificado en su forma actual. No podemos tener una situación en la que imponemos regulaciones medioambientales a los agricultores [europeos] y luego permitamos importaciones de países que no tienen esas mismas” exigencias, señaló el primer ministro irlandés a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra hoy en Bruselas.

Coincidiendo con la cumbre, cientos de agricultores están desde primera hora de la mañana con sus tractores en Bruselas, donde han convocado concentraciones para protestar contra la disminución de los ingresos, las regulaciones medioambientales, la sobrecarga administrativa, o los acuerdos de libre comercio como el que aún tienen pendiente de concluir la Unión Europea y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

Según Varadkar, los líderes hablaron anoche, en una cena que celebraron en el Consejo Europeo, de las reivindicaciones de los agricultores, que en las últimas semanas han multiplicado sus protestas varios países de la UE, como Alemania, Francia o Bélgica.

Los líderes “entienden las presiones bajo las que están nuestros agricultores con el aumento del precio de los fertilizantes y del coste de la energía, las nuevas regulaciones medioambientales […] Creo que la prioridad para nosotros debería ser implementar las reglas existentes y no imponer otras adicionales durante el próximo par de años”, señaló el político irlandés.

No estaba previsto que los motivos del descontento de los agricultores se abordasen formalmente en la cumbre europea de hoy, centrada en la ayuda a Ucrania y en la situación en Gaza.

No obstante, el presidente francés viene a la cumbre con la intención de hablar del asunto durante su estancia en Bruselas.

Alemania sí apoya el acuerdo

En la posición contraria, el canciller alemán, Olaf Scholz, apoyó este jueves el acuerdo y se mostró partidario de concluir las negociaciones, al contrario de sus homólogos francés e irlandés.

“Soy partidario de los acuerdos de libre comercio, también del acuerdo de Mercosur”, dijo Scholz en la rueda de prensa posterior a la cumbre extraordinaria que celebraron hoy los líderes europeos para aprobar la ayuda financiera de 50.000 millones de euros a Ucrania.



En este sentido, Scholz lamentó que, en líneas generales, los acuerdos de libre comercio tarden tanto en cerrarse, y se negó a aventurar cuándo podría ver la luz el pacto con Mercosur. “Decir cuándo podrá concluir un acuerdo que creo que se ha negociado durante 20 años es siempre atrevido”, señaló.



Macron no quiere romper puentes con el Mercosur

El gobierno de Emmanuel Macron no va a aceptar el actual acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en nombre de “la excepción agrícola francesa”, pero no quiere romper puentes con el bloque sudamericano.

Asimismo, la patronal francesa pide darse tiempo para resolver los puntos de conflicto y aumentar los intercambios.

La portavoz del Ejecutivo francés, Prisca Thevenot, ha subrayado este jueves que la defensa de “la excepción agrícola francesa” significa que “no podemos aceptar que se nos impongan normas” que no respetan las reglas medioambientales o sanitarias que los agricultores tienen que aplicar en Francia.

En una entrevista a la emisora Sud Radio, Thevenot ha insistido en que el acuerdo UE-Mercosur “no permite garantizar todo eso”, y de ahí que el presidente se haya manifestado “claramente” ante el resto de los líderes europeos sobre su posición.

“No hay ninguna duda de la voluntad del presidente de la República de seguir defendiendo la excepción francesa”, ha subrayado después de puntualizar que no se está dando una negativa tajante a Mercosur porque “necesitamos socios estratégicos”.

Precisamente, el presidente de la patronal francesa Medef, Patrick Martin, aunque se ha mostrado comprensivo con las razones para proteger a los agricultores del acuerdo UE-Mercosur, dijo que hay que ser “muy prudentes” y no cerrarse al bloque sudamericano.

“Hay que darse tiempo y verificar que los cuatro países sudamericanos implicados respetan los mínimos en el terreno medioambiental y social”, ha señalado Martin en una entrevista al canal France 2.

El responsable del Movimiento de las Empresas de Francia (Medef) ha puesto el acento en que un 20% de los empleos en Francia dependen de sus exportaciones y que si se cierran las puertas a las importaciones, los países de donde vienen esos productos cerrarán las suyas a los productos franceses.

A su parecer, hay que aumentar los intercambios internacionales, y en particular con Sudamérica “cuando llegue el momento”, teniendo en cuenta que Estados Unidos y China “se están volviendo muy agresivos en el terreno económico”.

EFE