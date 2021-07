Irene Moreira: “Tenemos una mirada holística del tema de los asentamientos”

Política

Una visión particular

Irene Moreira (Cabildo Abierto), ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, fue la entrevistada de esta semana en el programa Quién es quién, que conduce el periodista Gustavo Vaneskahian y se emite por TNU y Diamante FM.

Durante el reportaje, el comunicador hizo referencia al déficit de viviendas que afecta actualmente al país, cifrado unas 60.000 unidades, y al elevado número de asentamientos, que suman más de 600 en todo el país. Asimismo, indagó acerca de la posibilidad de un sistema de "ventanilla única", que evite al aspirante deambular entre distintas entidades involucradas en el tema, como el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), el Movimiento ProErradicación de la Vivienda Rural Insalubre (Mevir) o el Banco de Previsión Social (BPS).

Sobre estos asuntos, la ministra corrigió al alza las cifras de déficit de vivienda, que podría acercarse a las 70.000, y recordó que este año "se lanzó el Sistema Público de Vivienda, para mejorar esa situación" y coordinar mejor el trabajo con las entidades antes mencionadas.

"El 18 de marzo hicimos un relevamiento de lo actuado en el primer año" de gobierno, "un año muy especial, porque recibimos comprometido un 40% del presupuesto", situación a la que se sumó "la pandemia y medidas que hubo que tomar desde el Ministerio", como la no exigencia del pago de cuotas, y la renuncia a multas o intereses. Moreira destacó que "era importante dar esas ayudas, pero también significaron dinero que no entraba a las arcas del Ministerio".

"La Constitución nos obliga crear medidas de vivienda a nivel estatal y a largo plazo, no solo para este quinquenio", aclaró la jerarca, quien llamó la atención sobre el hecho de que "ya han pasado todos los partidos por la presidencia, y estamos en una situación con más de 600 asentamientos". Por ello, y dado que hasta ahora nadie parece haber dado con la calve del problema, consideró "conveniente hacer un alto y buscar cuáles son las políticas que realmente tenemos que utilizar en el tema", y hacerlo de manera coordinada entre todas las partes intervinientes.



"Tenemos que sentarnos todos juntos, y extender esto a todos los sujetos activos", algo que también incluiría "a los privados".

Sobre la ya mencionada "ventanilla única, Moreira dijo haberla planteada en la también citada reunión del 18 de marzo, e incluiría dos ramas o niveles.

"Uno es crear una web, como hay en otros países, donde tú como usuario te sientas frente a una computadora e ingresas tus datos, con las características de tu grupo familiar, ingresos, etc. Entonces, el sistema te guía hacia el plan más adecuado para ti, como si fuera un traje a medida", algo que evitaría "recorrer oficina por oficina. A eso aspiramos llegar, y estamos trabajando".



Por otro lado, la Ley de Presupuesto creó un fideicomiso de participación pública y privada" en cuyo marco se trabaja también para lograr un sistema de ventanilla única, esta vez dedicado "al promotor", a quien construye. Así, "cuando presente su proyecto ya pueda tramitar ahí con OSE, UTE, Antel etc.".

"El reclamo que recibíamos de la gente era que no tenían ni la posibilidad de saber exactamente cuáles eran los programas del Ministerio", por ello, la idea es ahora "trabajar de manera coordinada en todo para "buscarles solución y rapidez a las cosas".

"Los asentamientos crecen a gran velocidad, y si no cambiamos y seguimos respondiendo como responde el Estado, vamos a una velocidad mucho más lenta", expresó.

Para lograr esa articulación y celeridad, Moreira defiende la necesidad de un trabajo interinstitucional sobre el terreno mismo de acción.

"Ante un asentamiento concreto, que vayamos todos. Hacer un trabajo transversal en el que estén UTE, OSE , la Intendencia del departamento y los alcaldes, cuya presencia es imprescindible. De esa forma, actuando todos juntos, vamos a ser mucho más rápidos y podremos desacelerar el crecimiento de los asentamientos", cuyo crecimiento actual calificó de "histórico".

"Luego de tantos años de viento a favor que tuvieron los gobiernos, tenemos estas cifras", dijo la jerarca, en clara alusión a las administraciones del Frente Amplio.

Interrogada acerca de si consideraba esa situación como una "herencia maldita" de los anteriores gobiernos, Moreira prefirió no utilizar esa definición.

"Yo n sé si llamarle herencia maldita, pero es un problema y un récord histórico. Es una herencia como hemos recibido tantas otras, un tema que hay que trabajar", apuntó.

Luego, haciendo referencia a las grandes carencias que afrontan algunos uruguayos especialmente niños, subrayó la importancia de no limitar la acción a facilitar el acceso a la vivienda. "hay que hacer un trabajo previo y posterior a la entrega de la casa, es muy importante y el Ministerio lo está haciendo", afirmó.

Sobre el mismo asunto, se le consultó si el mecanismo elegido para resolver el tema sería el traslado de los asentados hacia otros sitios o, por el contrario, trabajar donde ya están instalados para mejorar sus condiciones de vida, acercándoles servicios y estructuras.

"Cada asentamiento tiene una realidad distinta. Los hay en tierras contaminadas y en tierras inundables. En Soriano acabamos de hacer una relocalización porque (un asentamiento) estaba al borde de una barranca y había peligro", contó.

Explicado esto, Moreira especificó que "pudiendo quedarse en el lugar, se hace un programa de mejoramiento de barrio y se hacen esas mejoras. A veces basta con relocalizar un par de casas para poder trazar calles y que pueda entrar una ambulancia, por ejemplo".

Respecto a la posibilidad de recurrir a la expropiación en caso de que el terreno se propiedad privada, la ministra recordó que "esta vigente la posibilidad de expropiar", medida que siempre requiere contar con dinero para pagar por las tierras. En cuanto a esa disponibilidad, manifestó que en su cartera se está "trabajando en el presupuesto para cumplir con todos los compromisos". Y que si bien la tierra es cara en el Uruguay, "terrenos donde ya hay un asentamiento pueden ser más accesibles", por lo que no se descarta la posibilidad de expropiar.

Consultada acerca de cuánto piensa reducir los asentamientos durante su gestión, la funcionaria fue renuente a dar números, y recordó que la pandemia dejó clara la posibilidad de que sucedan imponderables que modifiquen los números que se manejan de manera anticipada.

"Es difícil pensar un número, la idea es trabajar al máximo para rebajar al mínimo esa cifra. Podría irme tranquila a casa si, luego de cinco años, miro hacia atrás y veo que di todo el esfuerzo, el trabajo y el esfuerzo para buscar las soluciones que tantos uruguayos necesitan", sostuvo.

Pese a no aventurar cifras, expresó que "si puedo lograr un 20 o 25 por ciento (de viviendas) más que el quinquenio pasado", podría sentirse satisfecha.

Sobre la generación de vivienda, enfatizó que entre abril y diciembre del año pasado y a pesar de las dificultades antedichas y el parón de actividades en la construcción por la pandemia "logramos hacer un 15% más de soluciones habitacionales que en el mismo periodo en 2019, y mejorando también la calidad de la vivienda".

Posteriormente, el entrevistador comentó a la ministra los dichos del legislador frenteamplista Daniel Caggiani, acerca del proyecto gubernamental de transferir fondo del área de Colonización a los programas de erradicación de asentamientos. En Twitter, Caggiani dijo que esa era una forma de enfrentar a los pobres el interior con los pobres de Montevideo, y se preguntó qué estaban aportando los más ricos.

"Estamos mirando una visión holística del tema de los asentamientos, acá no hay una pelea, una división, esa forma de dividir entre rico pobre, interior y capital. Estamos trabajando, buscando la solución, y encontramos esa herramienta", defendió Moreira.

"Yo tengo mi visión, que es la de Vivienda, y el presidente tendría una visión más global. Siempre se pueden rever las situaciones, pero no creo en esa división", remarcó.

En cuanto lo dicho por Caggiani acerca de los "ricos", Moreira dijo que no cree que "no estén aportando".

"Hay que ver. Si hay exoneraciones pueden revisarse, y eso también lo ha planteado Cabildo Abierto", afirmó.