Irán volvió a un “control estricto” del estrecho de Ormuz y evalúa propuestas de EE. UU.

Conflicto en Medio Oriente

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Irán informó este sábado que analiza nuevas propuestas presentadas por Estados Unidos a través de Pakistán, aunque dejó en claro que no está dispuesto a ceder en la negociación y que mantendrá un control estricto sobre el estrecho de Ormuz mientras continúe el conflicto.

En un comunicado difundido por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional y recogido por la agencia Tasnim, las autoridades iraníes señalaron que las iniciativas estadounidenses aún están siendo evaluadas y que no se ha adoptado una respuesta oficial. Las propuestas fueron transmitidas por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien finalizó una visita de tres días a Teherán con el objetivo de reactivar el diálogo entre ambas partes.

El organismo subrayó que Irán no hará concesiones ni mostrará flexibilidad en las conversaciones, y que buscará consolidar lo que considera logros obtenidos durante el conflicto. En ese sentido, advirtió que cualquier avance dependerá de que Estados Unidos abandone lo que calificó como “demandas excesivas”.

Según la versión iraní, el último encuentro entre las delegaciones, realizado en Islamabad, terminó sin acuerdo debido a diferencias en temas centrales como el programa nuclear y la situación del estrecho de Ormuz, un punto estratégico por el que circula cerca del 20% del petróleo a nivel mundial.

Respecto a ese paso marítimo, Teherán reafirmó que no permitirá su apertura —ni siquiera de forma parcial— mientras continúe el bloqueo estadounidense sobre sus puertos. Considera que ese tipo de medidas constituye una violación del alto el fuego.

Además, explicó que la habilitación parcial del estrecho dispuesta el día anterior fue limitada únicamente a buques comerciales, excluyendo embarcaciones militares o de países considerados hostiles, y siempre bajo condiciones fijadas por Irán.

Sin embargo, este sábado el Cuartel General Central Jatam al Anbiya indicó que el estrecho volvió a su situación anterior y que permanece bajo control estricto de las Fuerzas Armadas iraníes en el marco de las tensiones con Estados Unidos.

Con información de EFE.

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