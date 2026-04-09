Conflicto en Medio Oriente

Irán prepara peajes en criptomonedas a petroleros que crucen el Estrecho de Ormuz

Aunque la reapertura del estrecho de Ormuz todavía parece en el aire, Irán anuncia que exigirá el pago de un peaje en criptomonedas a los petroleros que atraviesen la zona.

La decisión fue confirmada por Hamid Hosseini, portavoz del Sindicato de Exportadores de Petróleo, Gas y Productos Petroquímicos de Irán, quien explicó al Financial Times que las autoridades iraníes evaluarán caso por caso a cada buque que solicite cruzar el estrecho.

Según indicó, el objetivo es vigilar lo que entra y sale del área para evitar que el alto el fuego sea utilizado para la transferencia de armas.

“Todo puede pasar, pero el procedimiento llevará tiempo para cada buque; Irán no tiene apuro”, afirmó Hosseini.

Hosseini detalló que los buques debían informar por correo electrónico sobre su carga y que, posteriormente, Irán comunicaría el monto del peaje.

“Una vez que llega el correo electrónico y Irán completa su evaluación, a los barcos se les da unos segundos para pagar en bitcoin, asegurándose de que no puedan ser rastreados ni confiscados debido a las sanciones”, sostuvo.

Ante los intercambios de amenazas entre Estados Unidos e Irán, las tensiones y los bombardeos de Israel del miércoles en el Líbano, el futuro del estrecho de Ormuz mantiene la incertidumbre.

Tan solo cinco buques transitaron por Ormuz durante la jornada del miércoles, según la empresa de análisis marítimo Kpler, que apuntó que el número de embarcaciones que cruzaron el estrecho el día anterior fue de 11. Antes de la guerra transitaban entre 120 y 140 buques diarios.