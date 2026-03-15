Irán lanza nuevos ataques contra Israel y amenaza con matar a Netanyahu

Conflicto en Medio Oriente

Irán lanzó este domingo una nueva serie de proyectiles contra el sur y el centro de Israel, en un nuevo episodio de la escalada militar en la región. El ataque fue respondido con bombardeos de la fuerza aérea israelí contra objetivos en el oeste de Irán, según informaron fuentes militares de ambos países.

Los proyectiles iraníes fueron dirigidos en particular contra la ciudad portuaria de Eilat. De acuerdo con el ejército israelí, algunos impactaron en el área mientras que uno de los misiles —equipado con munición de racimo— fue interceptado por los sistemas de defensa aérea.

Por el momento, las autoridades no han informado víctimas en ninguno de los ataques.

Israel responde con bombardeos en territorio iraní

Tras el lanzamiento de los misiles, el ejército israelí anunció una nueva operación militar con ataques aéreos “extensos” contra infraestructuras del régimen iraní en el oeste del país.

La fuerza aérea israelí indicó que los bombardeos estuvieron dirigidos contra instalaciones estratégicas vinculadas con la infraestructura militar de Teherán, en el marco del intercambio de ataques que se intensificó en los últimos días.

Desde Irán, el ejército aseguró que el ataque con misiles tenía como objetivos una unidad policial israelí y un centro de comunicaciones satelitales, identificado como Defensa Gilat, que —según Teherán— colaboraría con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y con la OTAN.

Amenazas directas contra Netanyahu

En paralelo a los ataques militares, la tensión retórica también se intensificó. La Islamic Revolutionary Guard Corps lanzó una amenaza directa contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En un comunicado difundido por su medio oficial, Sepah News, la Guardia Revolucionaria afirmó que continuará persiguiendo al líder israelí y prometió matarlo si sigue con vida.

Las declaraciones se produjeron además en medio de especulaciones sobre la ausencia de Netanyahu en una reciente reunión de seguridad de alto nivel, lo que alimentó rumores —no confirmados— sobre una posible lesión durante ataques iraníes.

Acusaciones de complots y guerra psicológica

Las autoridades iraníes también acusaron a Estados Unidos y a Israel de preparar posibles operaciones de “bandera falsa” destinadas a responsabilizar a Irán de ataques contra población civil.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, insinuó que Washington podría estar involucrado en este tipo de acciones.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, fue más allá al sugerir que Estados Unidos podría estar preparando un atentado en su propio territorio “similar al ocurrido el 11 de setiembre de 2001” para culpar posteriormente a Irán.

Con información de Europa Press