Irán invoca artículo de la ONU sobre legítima defensa para justificar ataque contra Israel

El Gobierno de Irán invocó este sábado, a través de su misión ante la ONU, la carta de Naciones Unidas, y concretamente el artículo 51, para justificar su ataque contra Israel, considerado “legítima defensa”.

La misión escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que el ataque de hoy, con drones y más tarde con misiles balísticos, “es en respuesta a la agresión del régimen sionista contra nuestra delegación diplomática en Damasco”.

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…