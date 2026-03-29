Conflicto en Medio Oriente

Irán destruyó un avión radar de EE.UU. valuado en US$300 millones: qué se sabe del ataque

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Un ataque de Irán a la Base Aérea de Prince Sultan, en Arabia Saudita, destruyó un avión radar E-3 Sentry, conocido como Awacs, y valuado según Bloomberg en al menos US$ 300 millones.

El ataque, ocurrido el viernes, dejó 12 soldados estadounidenses heridos y también daño otros aviones cisterna, según informó el medio británico The Telegraph, en una información también reportada por Bloomberg.

Los ataques fueron con misiles y también fueron informados por el régimen iraní.

Tal como puede verse en las fotografías difundidas en X, el ataque estuvo centrado en la parte trasera del avión, donde se encuentra su radar giratorio, el que permite detectar, rastrear e identificar aeronaves, barcos y misiles a cientos de kilómetros.

Pictures show the total loss of 81-0005, an E-3G “Sentry” Airborne Early Warning and Control (AEW&C) Aircraft with the U.S. Air Force’s 552nd Air Control Wing based out of Tinker Air Force Base, Oklahoma, following yesterday’s Iranian ballistic missile and drone attack on Prince… pic.twitter.com/NNnILybnrU — OSINTdefender (@sentdefender) March 29, 2026

“Un avión E-3, conocido como AWACS, capaz de identificar, comandar y controlar aeronaves en vuelo en la base de Al-Kharj en Arabia Saudita, fue destruido por completo, y otras aeronaves cercanas también sufrieron graves daños”, dice una nota recogida por la agencia iraní Fars.

Según reportó el medio especializado Aviación Online, la destrucción disminuye el inventario operativo de 16 a 15 unidades de este tipo de aeronaves de la Fuerza Aérea norteamericana. Además, ocurre en un contexto marcado por la incertidumbre respecto a su reemplazo, ya que el programa para incorporar el Boeing E-7A Wedgetail enfrenta cuestionamientos dentro del Pentágono, donde algunos sectores impulsan alternativas basadas en futuras capacidades de vigilancia desde el espacio.

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