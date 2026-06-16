Irán declara oficialmente el fin de la guerra con EE. UU. e Israel

El gobierno de Irán anunció este martes que la guerra con Estados Unidos e Israel terminó “oficialmente” el lunes, tras la entrada en vigor del acuerdo alcanzado con Washington para poner fin al conflicto que se extendió durante los últimos meses.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que el cese de las hostilidades abarca “todos los frentes” y subrayó que cualquier ataque israelí en territorio libanés constituiría una violación de los entendimientos alcanzados entre las partes.

“La guerra terminó oficialmente ayer por la mañana en todos los frentes”, declaró Araqchi, quien insistió en que el fin del conflicto no estará completo mientras Israel mantenga tropas en zonas del sur de Líbano que, según Teherán, permanecen ocupadas.

El canciller sostuvo que la situación en Líbano estuvo vinculada desde el inicio al enfrentamiento entre Irán, Estados Unidos e Israel. “La guerra debe terminar en todos los frentes, incluido Líbano”, remarcó.

Araqchi también confirmó que este viernes se celebrará una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Ginebra, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo definitivo. Según explicó, las conversaciones fueron divididas en dos etapas debido a la complejidad de los temas abordados y a la escalada militar registrada durante el proceso.

La primera fase incluyó cuestiones relacionadas con el alto el fuego, la seguridad en el estrecho de Ormuz, la liberación de fondos iraníes congelados en el extranjero y los planes de reconstrucción tras la guerra.

En una segunda etapa, prevista para los próximos 60 días, ambas partes discutirán asuntos vinculados al programa nuclear iraní y al eventual levantamiento de sanciones internacionales.

Por su parte, el viceministro de Exteriores iraní, Mayid Tajt-Ravanchi, adelantó que el memorando de entendimiento podría firmarse el viernes en Suiza. Según indicó, el documento sería rubricado por el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, y por el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

Advertencias a Israel y Estados Unidos

A pesar del anuncio del fin de la guerra, las autoridades iraníes mantuvieron un tono firme hacia Washington y Tel Aviv.

El jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, advirtió que cualquier nueva ofensiva contra el país tendría una respuesta contundente. Según afirmó, ni Israel ni Estados Unidos lograron alcanzar sus objetivos estratégicos durante los enfrentamientos registrados en junio de 2025 y febrero de 2026.

Hatami sostuvo que los intentos de debilitar a la República Islámica fracasaron y aseguró que el apoyo popular permitió a Irán resistir la presión militar externa.

En la misma línea se expresó Esmail Qaani, comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, quien consideró que la guerra representó “un descrédito” para Estados Unidos y aceleró “el colapso del régimen sionista”.

Qaani elogió además el papel desempeñado por Hezbolá y el denominado “frente de resistencia”, integrado también por los hutíes de Yemen y milicias aliadas en Irak. Según afirmó, estos grupos continúan siendo un factor clave en el equilibrio regional.

Las declaraciones reflejan que, pese al acuerdo alcanzado y al inicio de una nueva etapa de negociaciones, las tensiones políticas y militares entre Irán, Israel y Estados Unidos siguen presentes en Oriente Medio.

Con información de Europa Press.