Irán calificó de “inútiles” las negociaciones con EE.UU. y puso en duda un acuerdo

Montevideo Portal

Las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio volvieron a quedar en suspenso este domingo luego de que Irán calificara de “inútil” continuar el diálogo con Estados Unidos y pusiera en duda la posibilidad de firmar un acuerdo de paz que el presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado como inminente.

La reacción iraní llegó horas después de que Israel informara sobre un ataque contra posiciones de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut, en Líbano. Según el balance difundido por las autoridades libanesas, la ofensiva dejó al menos tres muertos.

El jefe de la delegación negociadora iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el ataque demostró que Estados Unidos “carece de voluntad” o de capacidad para hacer cumplir los compromisos asumidos en las conversaciones.

“Si no tienes la voluntad o la capacidad de cumplir tus compromisos, entonces es inútil hablar de continuar por este camino”, afirmó en un mensaje publicado en la red social X.

Las declaraciones contrastaron con el optimismo expresado por Trump, quien había asegurado que este domingo se firmaría un acuerdo para poner fin a la guerra y permitir la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.

Sin embargo, desde Teherán evitaron confirmar ese escenario. La agencia iraní Fars, citando a una fuente cercana al equipo negociador, señaló que la República Islámica todavía no adoptó una decisión definitiva sobre el eventual pacto.

En la misma línea, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, había dicho el sábado que el acuerdo no sería firmado este domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que eso ocurra en los próximos días.

Mientras tanto, una delegación de Catar llegó a Teherán para continuar los esfuerzos de mediación. Pakistán y Catar son dos de los países que han participado en las negociaciones entre las partes.

Uno de los principales puntos de conflicto sigue siendo la situación de Líbano. Irán insiste en que cualquier acuerdo debe contemplar también el fin de las hostilidades en ese país, donde la guerra continúa entre Israel y Hezbolá.

Un alto responsable militar iraní advirtió este domingo que el ataque israelí sobre Beirut no quedará “sin respuesta”, lo que volvió a aumentar la incertidumbre sobre el proceso diplomático.

Las conversaciones también permanecen trabadas por diferencias sobre el programa nuclear iraní, el control del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones económicas y el futuro de los bloqueos marítimos impuestos por ambas partes.

Según el canciller iraní, Abás Araqchi, el borrador que se discute incluye el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y una nueva fórmula de gestión para el estrecho de Ormuz.

Además, medios iraníes publicaron un documento atribuido a las negociaciones que contempla mantener el derecho de Irán al enriquecimiento de uranio y desbloquear unos 24.000 millones de dólares en fondos congelados en el exterior, una de las principales exigencias de Teherán.

La guerra comenzó el 28 de febrero con ataques de Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes. Días después, Hezbolá abrió un frente en apoyo a Teherán al lanzar cohetes contra territorio israelí.

Desde marzo, los bombardeos israelíes en Líbano han provocado más de 3.700 muertos, según cifras oficiales del gobierno libanés.

Aunque una tregua entre Irán y Estados Unidos redujo los enfrentamientos directos desde abril, el conflicto regional continúa abierto y las negociaciones para un acuerdo definitivo siguen sin destrabarse.

Con información de AFP