Investigan muerte de uruguayo en Bariloche; autopsia indicó deceso por asfixia tras caída

Policiales

La Fiscalía de Bariloche investiga la muerte del turista uruguayo de 21 años que falleció este miércoles al caer de un puente de la ruta provincial 79 sobre el arroyo Goye, en la localidad de Colonia Suiza, provincia de Río Negro.

En la mañana de este jueves, las autoridades argentinas realizaron la autopsia del joven para establecer la causa de su muerte, que cayó de una altura de 12 metros.

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro emitió un comunicado en el que señalaron que la autopsia determinó que el joven sufrió una fractura de cráneo y que, la causa de la muerte fue por “asfixia por sumersión”.

“Asimismo se tomaron entrevistas, al entorno familiar que se encontraba con el joven en el lugar donde se produjo el accidente. En ese contexto trabajó la psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima a fines de brindar contención”, informaron.

El cónsul uruguayo en Buenos Aires, José Luis Curbelo, habló con Montevideo Portal sobre el cambio en la hipótesis acerca de la causa de la muerte, dado que el Consulado en primer lugar informó que fue por un siniestro de tránsito.

“Lo que en principio pensábamos que había sido un accidente automovilístico finalmente se constata que el auto lo había dejado ya y que estaba haciendo senderismo, caminando simplemente en la zona y por causas que todavía se desconocen, pero pudo haberse resbalado, cayó al arroyo”, apuntó el diplomático.

Sobre las 12:00 de este jueves, el consulado en Buenos Aires emitió un comunicado en el que informaron que la víctima, de 21 años, se encontraba vacacionando junto a su familia y que “perdió la vida a raíz de un accidente presumiblemente, mientras realizaba senderismo cerca del arroyo”, aunque remarcaron que “las autoridades competentes” siguen trabajando en el esclarecimiento del caso.

Más tarde, el consulado amplió la información ratificando que fue una “accidente” que ocurrió cuando la víctima practicaba senderismo, dejando atrás la hipótesis del siniestro de tránsito.

“Es de agregar que, una vez finalizada la autopsia, los resultados de la misma confirman que el deceso se produjo a consecuencia de las heridas sufridas tras la caída suscitada”, informaron.

Los medios argentinos apuntaron desde un principio a que la causa de la muerte habría sido que cayó mientras caminaba por la zona y, según Diario Río Negro, no han surgieron indicios de criminalidad en la muerte del turista.

El medio local señaló que, en ese mismo lugar, en abril de 2021 falleció una joven de 26 años, llamada Teresita Bulfón y que en julio de ese año, murió, también al caer de ese puente, Aldana Abigail Boca, de 21 años.

Infobae por su parte señala que Bulfón fue hallada sin vida en el arroyo, luego de haber salido del camping Hueney Ruca para caminar sola por el sendero. El cuerpo fue encontrado por un ciclista al día siguiente y, según la autopsia, murió por un traumatismo craneal, aunque también presentaba signos de hemorragia cerebral, una costilla fisurada, una vertebra fracturada y agua en los pulmones. Se determinó que fue un accidente y que no hubo intervención de un tercero.

Por otra parte, apuntan que Boca murió también en el puente de la ruta 79 y que su cuerpo fue encontrado 16 horas después de caer, a 50 metros de lugar, semisumergido y enganchado a una rama.

Lugareños apuntan contra las “conductas negligentes”

Diario Río Negro cita al presidente de la junta vecinal de Colonia Suiza, Jorge Guzmán, quien habló sobre la muerte del turista.

“Lamentablemente, estas cosas ocurren cuando no se respetan las normas”, expresó.

El portal apuntó que, luego de la muerte de Boca, se colocaron carteles en el puente que rezan: “Cuidado. No colgarse y/o subir por la baranda”.

El puente es una estructura de madera con barandas de hierro que sirve además como vía de entrada a Colonia Suiza.

“El puente tiene la información y hay alambrados a los costados. Constantemente, se colocan cintas y las sacan. Esta temporada deben haber pasado más de 10 mil personas por el lugar”, dijo Guzmán cuando le preguntaron si se podrían tomar más medidas para evitar este tipo de sucesos.

“Hoy está de moda esto de sacarse selfies y pasa lo que pasa. La gente no mide el riesgo. No hay mucho más para hacer; si no, tendríamos que cerrar todo el parque. Cuando hay conductas imprudentes, pasa lo que pasa”, añadió.