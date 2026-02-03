Policiales

Investigan muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado por una compañera de trabajo

La Jefatura de Policía de Río Negro intervino ante el reporte del deceso de una mujer ocurrido en el lugar donde esta trabajaba.

Según el reporte policial, la mujer trabajaba como cuidadora en una finca sita en las calles de Rincón y Brasil, de la ciudad de Fray Bentos.

Ayer, cuando una compañera de trabajo acudió a relevarla, la encontró tirada en el suelo y aparentemente exánime. Personal médico acudió al lugar, pero no se pudo hacer más que confirmar el óbito.

La infortunada trabajadora fue identificada con las iniciales N. A. A. M.

El caso fue elevado a Fiscalía, que dispuso las acciones de rigor y la posterior entrega del cuerpo a sus deudos.