Investigan muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado por una compañera de trabajo

La Jefatura de Policía de Río Negro intervino ante el reporte del deceso de una mujer ocurrido en el lugar donde esta trabajaba.
Según el reporte policial, la mujer trabajaba como cuidadora en una finca sita en las calles de Rincón y Brasil, de la ciudad de Fray Bentos.
Ayer, cuando una compañera de trabajo acudió a relevarla, la encontró tirada en el suelo y aparentemente exánime. Personal médico acudió al lugar, pero no se pudo hacer más que confirmar el óbito.
La infortunada trabajadora fue identificada con las iniciales N. A. A. M.
El caso fue elevado a Fiscalía, que dispuso las acciones de rigor y la posterior entrega del cuerpo a sus deudos.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]