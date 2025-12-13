Investigan muerte de un trabajador rural; cayó a un tajamar usando un tractor cortacésped

Policiales

Las autoridades policiales y fiscales de Florida se encuentran investigando las circunstancias de un accidente laboral en el que falleció un trabajador rural en una zona conocida como Parada Sánchez, ubicada a unos 23 kilómetros de la capital del departamento.

Según consignó Telenoche (Canal 4), el hombre se encontraba en la tarde del viernes realizando tareas en el acceso de un establecimiento con un cortacésped, cuando, por causas que aún restan por determinar, perdió el equilibrio y cayó a un tajamar.

La víctima habría quedado sumergida y sin poder salir producto del peso del vehículo. Una vez que la situación fue advertida por personas que se encontraban en la zona, el hombre ya no presentaba signos vitales.

El trabajador era un hombre de 62 años, que fue rápidamente identificado por los efectivos. En la escena trabajó personal de la jefatura local, de la Policía Científica y un médico forense para poder hacer un relevamiento de la escena del deceso.

El caso fue elevado a la fiscalía departamental, que ya dispuso la realización de diversas acciones para poder dilucidar en qué circunstancias se dio el trágico hecho.

