Investigan muerte de un hombre de 73 años en San Carlos: había gran desorden en su casa

La Policía investiga la muerte de un hombre de 73 años en la ciudad de San Carlos, en Maldonado.

El fallecimiento fue verificado este miércoles. Si bien en un principio se consideró que la causa de muerte pudo haber sido natural ya que el cuerpo no presentaba signos de violencia, una línea de investigación busca verificar si se trató de un crimen en el marco de un robo, según consignó FM a partir de información del periodista local Kevin Rodríguez.

Esta hipótesis se debe a que la policía percibió un gran desorden en la casa, así como la faltante de algunos objetos en el interior de la vivienda como un televisor, además de documentos.

Tanto la Policía como Bomberos concurrieron al lugar para recoger datos probatorios. También se analizan las cámaras de seguridad de la zona.

