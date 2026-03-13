Investigan muerte de mujer que fue atropellada en la ruta 1

Policiales

Una mujer falleció en la mañana de este jueves atropellada por un automóvil en el kilómetro 33 de la ruta nacional Nº 1 Brigadier General Manuel Oribe, en su trazado conocido como ruta 1 nueva, a la altura de Ciudad del Plata.

Según informara el medio local Portal Relámpago, la mujer caminaba por la zona, pasó a la calzada y fue embestida por un auto. Fue trasladada de urgencia al centro de salud de Ciudad del Plata, donde poco después falleció a causa de la gravedad de sus heridas.

En el lugar del siniestro trabajó personal de Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, y cómo y por qué la mujer se colocó en la ruta. El caso está en manos de la fiscalía de Libertad

En cuanto al automóvil, era conducido por un hombre, quien arrojó resultado negativo en la espirometría.