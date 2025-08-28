Policiales

Investigan muerte de albañil que cayó desde el tejado de una vivienda

La Jefatura de Policía de Rivera investiga las circunstancias en las que perdió la vida un hombre de 64 años, quien sufrió un accidente mientras realizaba tareas de albañilería.

Según informara TV 10 Rivera, el hecho ocurrió en la tarde de ayer en una finca sita en la calle Juana de Oriol, entre Brasil y Juan Antonio Lavalleja, en la capital del departamento.

De acuerdo con el citado medio, testigos señalaron que el mortal episodio se produjo cuando el sexagenario se encontraba sobre el techo del inmueble e intentaba izar con una cuerda un balde de cemento. Mientras ejecutaba esa tarea perdió el equilibrio y cayó hacia el patio de la finca, golpeándose la cabeza en el suelo.

Una ambulancia de un servicio de emergencia móvil acudió al lugar, pero los paramédicos no pudieron hacer más que constatar el deceso del hombre, cuya identidad no se divulgó.

Policía Científica perició el lugar y la fiscalía dispuso las acciones de rigor, entre las que se encuentran la autopsia del fallecido.