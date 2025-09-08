Internacionales

Investigan la posible presencia de Marset en Bolivia: “Es el rumor que está corriendo”

La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia investiga la posible presencia en ese territorio del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La revelación surgió luego de que en las últimas horas fueran encontradas siete avionetas en un hangar y nueve armas largas ocultas en las inmediaciones del predio.

“Como Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico estamos realizando las investigaciones para ver si realmente esta información es verídica o no”, dijo en una rueda de prensa Amílkar Ramírez, de esa dependencia.

“Estamos haciendo las averiguaciones y vamos a ver. Es el rumor que está corriendo en las redes sociales”, sumó después.

El uniformado dijo que el operativo sobre el hangar fue apoyado por 16 patrullas, junto a dos helicópteros, porque se presumía que podía haber personas armadas adentro.

Además, señaló que buscan determinar si hubo un asesinato en la noche anterior a los allanamientos.

En Bolivia presumen que Marset apunta ahora a personas que lo delataron.

Sobre las avionetas en particular, buscan determinar si hay allí residuos de droga para poder determinar si eran utilizadas para el transporte de sustancias.

En tanto, señaló luego que la Fiscalía busca determinar “si este aeródromo es legal”.



