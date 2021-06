Investigan la muerte de una mujer que fue encontrada sin vida en el Templo Inglés

Policiales

La policía investiga la muerte de una mujer que aún no pudo ser identificada. Según supo Montevideo Portal en base a fuentes de la investigación, se trata de una "muerte dudosa", hasta tanto no se conozca el resultado de la autopsia.



La mujer fue encontrada por un hombre, que dio aviso a la policía.

"La femenina estaba caída en el final de la escalinata sobre la Rambla, hacia el agua, frente al Templo Inglés", indicaron las fuentes.

Próximo a su cuerpo "se encontró un bolso de color rojo, una botella de Agua Jane, un recipiente de acetona y pastillas".



A las dos de la madrugada, una Emergencia móvil que llegó al lugar, constató el fallecimiento de la femenina, que "no tenía consigo documentación".



Investigadores trabajan a esta hora en las cámaras de videovigilancia de la zona, en busca de elementos que permitan establecer bajo que contexto ocurrió el fatal desenlace. "Se presume una autoeliminación, pero no se descarta ninguna hipótesis", dijo uno de los investigadores a Montevideo Portal.

Personal de Policía Científica trabajó en la escena.

Montevideo Portal