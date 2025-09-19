Contenido creado por Tomas Gebelin
Investigan la muerte de una mujer en Maldonado; fue hallada con un disparo en la cabeza

Los efectivos policiales hallaron a la joven de 25 años inconsciente y con un arma a su lado. El hecho se indaga como un “posible suicidio”.

19.09.2025 10:23

2025-09-19T10:23:00-03:00
