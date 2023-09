Investigan la muerte de un joven cuyo cuerpo fue hallado en una casa deshabitada

Policiales

La policía de Colonia investiga la muerte de un joven de 23 años, localizado dentro de una finca vacía en la calle Paulina Luisi, en el barrio El General de la capital de departamento.

Según consignara el medio local Colonia Ya, el hallazgo se produjo durante la tarde del sábado, luego de que la policía recibiera un llamado. La crónica detalla que el joven, cuya identidad no se divulgó, presentaba un disparo en el tórax. En cuanto a la vivienda, a primera vista no presentaba señales de efracción ni indicios de violencia, y destaca que no se emitió información oficial al respecto.

Posteriormente, el noticiero Telemundo informó que testigos vieron salir a un grupo de personas de la casa, y que varias de ellas ya están identificadas.



Además, el arma con la que se produjo el disparo fue entregada a la policía por una persona que es familiar del fallecido y también de uno de los presuntos implicados

El occiso poseía antecedentes por hurto y receptación, y la vivienda había sido cerrada hace años debido a que allí funcionaba un punto de venta de drogas.