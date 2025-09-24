Policiales

Investigan hallazgo de un cuerpo en Santa Catalina: había dos casquillos en la escena

La Policía Nacional investiga la aparición de un hombre sin vida en la vía pública, en un episodio ocurrido en la mañana de este miércoles en la zona de Los Girasoles y Burdeos, en el barrio montevideano de Santa Catalina.

Según la información policial a la que accedió Montevideo Portal, a las 06:50 horas un móvil concurrió al lugar tras recibir una alerta al 911 por la presencia de una persona caída en la calle.

Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre tendido en el suelo boca arriba y que tenía un “gran volumen de ropa”. La víctima no portaba documentos, por lo que hasta el momento permanece sin identificar.

Debajo de sus piernas, se encontraba un asiento de moto y, a unos dos metros, una moto Yumbo GS II de color negro. En el lugar, también se hallaron dos cartuchos calibre 9 mm.

Testigos relataron a la Policía que cerca de las 03:00 escucharon una detonación en la zona. Una de las vecinas señaló que al salir de su casa, cerca de las 06:45, encontró al hombre tendido en el suelo y dio aviso de inmediato al servicio de emergencias.

Un equipo de SAME concurrió al lugar y constató el fallecimiento a las 08:11, aunque no pudo determinar en el momento la causa de la muerte.

La Policía Científica trabajó en la escena y la Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno dispuso que se notificara al área de Homicidios, que ahora lleva adelante la investigación.

