Investigan dos homicidios en Pando: uno fue por una discusión entre compañeros de trabajo

Montevideo Portal

Dos homicidios ocurrieron en menos de 24 horas en la ciudad de Pando, uno en la tarde del viernes y otro en la mañana de este sábado. Ambos tuvieron a hombres jóvenes como víctimas, pero se dieron en circunstancias distintas.

El más reciente tuvo como víctima a un hombre de 24 años, que fue asesinado de un tiro en un horno de ladrillos ubicado en el barrio Talar.

Según informó la Jefatura de Policía canaria, la víctima mantuvo una discusión con uno de sus compañeros de trabajo y, en determinado momento, este último tomó una escopeta y le efectuó un disparo.

Si bien el hombre llegó a ser trasladado a un centro de salud cercano, no sobrevivió pese a los intentos del personal. En el caso trabajan la Fiscalía de Pando, la Policía Científica y el Departamento de Homicidios de la Policía de Canelones.

El otro caso se dio en el barrio Estadio de la ciudad pandense. La Policía local informó que, en la tarde, recibieron un llamado que alertaba por disparos de arma de fuego en un predio ubicado en la calle José Pedro Varela, entre Diamante y Brouse.

Allí, los efectivos realizaron la inspección y ubicaron a un hombre, de 31 años, en uno de los apartamentos sin signos vitales. La víctima tenía un antecedente penal por hurto y, según se amplió, el autor del crimen ya fue identificado y permanece prófugo.

