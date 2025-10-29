Investigan como posible femicidio la muerte de una mujer en un accidente de tránsito

El pasado 22 de octubre, una mujer resultó herida de gravedad en un accidente de tránsito en la localidad de Cuchilla de Peralta, en el departamento de Tacuarembó.
Allí, un auto ocupado por dos personas colisionó con una columna de alumbrado público, impacto que causó lesiones al conductor y a la mujer que lo acompañaba.
De acuerdo con el reporte policial, la mujer, de 42 años, falleció anoche, luego de pasar casi una semana en el CTI del Hospital de Tacuarembó. El hombre, por su parte, se encuentra estable.
Ahora se investiga la posibilidad de que el hecho no haya sido un accidente, sino un femicidio perpetrado por el conductor.
Según informó este miércoles un comunicador local, el hombre “habría manifestado intenciones de provocar el siniestro para terminar con su vida y la de su pareja”.
Por ese asunto, existe una denuncia radicada en la Unidad de Violencia de Género de Policía. El caso pasará a la órbita de Fiscalía.
