Investigan caso de mujer que apareció semidesnuda y pidiendo ayuda en Ciudad Vieja

En la tarde de este domingo una usuaria de Instagram denunció que vivió momentos de preocupación en la madrugada del sábado, que tuvo como protagonista a una mujer que apareció pidiendo auxilio en la calle desnuda. En concreto, según contó @garayce, se despertó con los gritos de esta persona.

Cuando se levantó y vio la situación —contó— quedó inmovilizada, pero logró llamar a la policía para denunciar dicha situación. “La chica no quería que la tocaran, para mí, era claro que hubo abuso, le había pasado algo heavy de verdad, el miedo que tenemos todas, la habían violado”, escribió en sus historias de Instagram.

En tal sentido, la internauta narró que acudieron dos oficiales a su dirección: un hombre y una mujer. “El cero tacto, la nula comprensión, la falta de empatía por parte del oficial hombre al intentar levantarla y que ella rechazara todo tipo de ayuda. Estaba siendo invadida una vez más”, comentó.

“Viendo toda la situación, el oficial igualmente la amenazó de que si ella no cooperaba, la iban a dejar ahí y se iban a ir. Sí, de no creer”, agregó. Posteriormente, la chica cooperó, le tomaron los datos a la denunciante, le informaron que la “iban a llevar al Hospital Maciel y se fueron”.

Esta persona se dirigió posteriormente hasta el Maciel y allí le informaron que “nunca ingresaron a una persona con esas características a esa hora. Fui a la comisaría correspondientes a mi dirección, no hay información ingresada de esa persona. Tampoco tienen mis datos ingresados. Fui al 222 correspondientes a mi dirección, tampoco hay datos”, informó.

La usuaria afirmó que se comunicó nuevamente con el 911 y allí le comunicaron que no hay datos del caso, ni del móvil que fue hasta su casa ni de los oficiales que fueron a su dirección. “No hay datos de que esa persona fue levantada en mi casa e ingresada a un hospital. No sé a dónde se llevaron a esa chica, pero nunca fue ingresada a ningún hospital de Montevideo- La policía no sabe darme respuesta y no hay ningún dato registrado de esto”, indicó.

Finalmente, @garayce sostuvo que le dijeron que “puede ser un caso de trata, con algunos de los policías involucrados. Hay una línea de denuncia a policías y mañana (por este lunes) estaré denunciando. Además, estaré haciendo la denuncia directamente con Fiscalía”, concluyó.

Montevideo Portal dialogó fuentes del Ministerio del Interior, quienes, en primer lugar, confirmaron el caso. Según dijeron, los policías se hicieron presentes en Zabala y Rambla Francia luego de un llamado solicitando presencia policial por una mujer “aparentemente herida”. Además, confirmaron que esta persona estaba "semidesnuda".

“Una vez en el lugar, los policías trasladan a la mujer al Hospital Maciel para ser atendida, dejándola en emergencias", indicaron las fuentes, quienes confirmaron que los hechos quedaron registrados por las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, es decir, quedó registrado que la mujer fue ingresada al centro médico.

"Se trabaja”, indicaron las fuentes.

