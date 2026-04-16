Investigan a policías por allanamientos ilegales en Montevideo y extorsionaban a narcos

Montevideo Portal
Cuatro policías son investigados por realizar presuntos actos de corrupción en el barrio Cerro de Montevideo.
Los funcionarios policiales cumplen funciones en el Área de investigaciones de la Zona IV. Los mismos realizaban allanamientos nocturnos sin autorización de la Justicia, informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.
Además, estos efectivos de la Policía de Montevideo se movían en autos oficiales del Ministerio del Interior.
En sus operaciones, llegaban a puntos de venta de droga y exigían un pago. En caso de que los narcotraficantes no accedieran a abonar, solicitaban estupefacientes.
Los efectivos extorsionaban a los vendedores y los amenazaban con el argumento de que, si no realizaban su pago, no iban a poder continuar con la actividad. Los funcionarios llegaron a recaudar cerca de $ 150 mil por mes.
Ante esta situación, Asuntos Internos del Ministerio del Interior lleva adelante una investigación administrativa para esclarecer los hechos. Mientras el análisis avanza, los cuatro funcionarios fueron separados de su cargo.
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