Investigan a funcionarios públicos y militares detrás de ataques a familia de Andrade

Política

Compartir no siempre es bueno

El precandidato por el Frente Amplio Oscar Andrade presentó una denuncia ante el Departamento de Delitos Complejos por lo ocurrido en las redes con las fotos de sus hijos. En una de las imágenes figura su hija (cuando era adolescente) vestida para una fiesta de disfraces, con una ametralladora de juguete. Entre las imágenes estaba también la de su hija de ocho años, con la leyenda "Compartan las fotos de los asesinos"

Andrade contó a Montevideo Portal que él denunció algunas cuentas concretas y que entre ellas hay por ejemplo un funcionario naval. Más temprano, Andrade había dicho a Informativo Sarandí que se comprobó que hay funcionarios públicos y militares entre los perfiles denunciados.

Ahora, Delitos Complejos está comprobando con Facebook en Estados Unidos que las cuentas no hayan sido hackeadas, "ya que es la excusa que suelen poner", afirmó Andrade. Las imágenes denunciadas (las que tenían esta leyenda) ya fueron borradas.

Entre los delitos por los que se podría formalizar a estas personas está el de incitación al odio, aseguró Andrade.

"Mi primera reacción fue tratar de atajar la situación, porque aparecían fotos de mis hijos con la palabra ‘asesinos'. Luego, mi siguiente reacción fue que esto no pasara desapercibido. Luego se verá, por parte de la Justicia, si fue algo individual u organizado", dijo Andrade.

El precandidato se refirió también a algunas expresiones de usuarios en las redes sociales, que apuntaban que el Frente Amplio también ha usado a familiares de figuras públicas para deslegitimarlas. "¿Pero ubicar a niños bajo la leyenda ‘asesinos'? Mi hija tiene ocho años, ¿de qué estamos hablando? La burla está mal, la ironía está mal, pero esto ya pasa a otro nivel. Creo que es algo inédito", manifestó.

Señaló que le parecieron importantes los apoyos de la oposición y los mensajes de solidaridad de todos, que hizo que su familia se sintiera bien rodeada. Fue llamado por los demás precandidatos del FA e incluso por Tabaré Vázquez. "Me expresó su solidaridad, me dijo que ha atravesado situaciones parecidas", contó Andrade a Montevideo Portal. "El tema en este caso que el ataque no era contra mí, sino contra mi familia. Uno está más acostumbrado", afirmó.